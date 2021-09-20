Врач: антитела со временем выводятся, прививаться от коронавируса нужно всем. Эксклюзив

Те, кто переболел коронавирусом, а позже сделал прививку от COVID-19, будут иметь пусть и не "пуленепробиваемый", но более сильный иммунитет, чем те, кто избежал заболевания. Новый штамм коронавируса, каким бы он ни был, не станет катастрофой для тех, кто привит.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко. Она также прокомментировала недавний соцопрос, в котором половина украинцев назвала самой эффективной защитой от коронавируса не вакцинацию, а мытье рук.

Авторитетное издание Science опубликовало статью, в которой говорилось о синергетическом эффекте усиления иммунитета человека, который переболел коронавирусом, а затем привился. Авторы заявили, что "гибридный" иммунитет является более сильным, чем иммунитет, полученный только в результате болезни или только после прививки.

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Иммунолог Бондаренко в целом согласилась с такими выводами. "Сказать о "пуленепробиваемом" иммунитете у тех, кто переболел, а затем привился, я не могу. Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах. Я допускаю, что такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту", – заметила она.

"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", – признала медик.

"Но мы знаем, что антитела со временем выводятся. Поэтому те, кто переболели, все равно прививаются. Когда человек прививается, он получает дополнительные антитела", – подчеркнула врач.

Накануне очередной волны коронавируса все чаще озвучиваются опасения о том, что новые штаммы COVID-19, которые неизбежно будут возникать, могут оказаться нечувствительными к вакцинам. Так, в Великобритании даже разработали специальный "план Б" на случай реализации наихудшего сценария.

Но катастрофа не грозит привитым даже в случае появления новых штаммов коронавируса, заверила иммунолог. "Заболеваемость растет, штаммы коронавируса продолжают мутировать, и они могут несколько отличаться от изначального, который был в 2020 году. Но если мы проводим вакцинацию, то она эффективна при любых штаммах", – подчеркнула она.

"Вакцины, которыми мы привились, будут защищать и в ситуации новых штаммов. Пусть не на 100%, но на 90%. Потому что структура вируса полностью не поменялась. Поэтому нельзя сказать, что появление нового штамма коронавируса будет катастрофой. Никто не может дать гарантии, что люди не будут болеть. Но определенно можно ожидать, что среди привитых не будет тяжелых или смертельных случаев", – заявила Бондаренко.

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" провел соцопрос, посвященный отношению украинцев к коронавирусу. В частности, людей спрашивали о том, что они считают наиболее эффективной защитой от COVID-19. На первое место они поставили… мытье рук после улицы. Вакцинация оказалась лишь на шестом месте.

"Больше всего в первой пятерке ответов удивило, что никто не сказал про вакцинацию. Профилактика – это именно вакцинация. Главное, что у человека внутри есть антитела", – заметила врач.

По ее словам, контагиозность, или заразность коронавируса, а особенно Дельта-штамма настолько высока, что "до мытья рук дело уже не дойдет".

"Новые штаммы передаются после 5 секунд контакта с больным. Если раньше, чтобы заразиться, надо было посидеть с пациентом, долго с ним поговорить, то сейчас мы можем не знать, кто и откуда принес нам вирус. Скорость заражения чрезвычайно большая", – рассказала врач.

В качестве альтернативы топ-средств защиты, названных украинцами, она озвучила собственный список:

Первое – вакцинация

Второе – избегать скученности людей

Третье – средства личной защиты (маска)

Четвертое – дезинфекция рук.

"Главное – это "экранирование" расстоянием. Необходимо избегать столпотворений. И, конечно, маска должна быть. Она будет защищать. Плюс дезинфекция рук. В идеале руки следует сначала помыть, а потом продезинфицировать", – пояснила медик.

"Если пренебрегать всем этим, прежде всего, вакцинацией, люди могут болеть несколько раз, в более тяжелых формах. Вирус способствует развитию а-ля аутоиммунного процесса, цитокинового шторма, поэтому протоколы лечения не всегда эффективны", – предупредила она.

Иммунолог пояснила, что такое цитокиновый шторм: "Это состояние, когда организм пытается побороть вирус, а на самом деле защита оказывается неэффективной, он выбрасывает все медиаторы воспаления. Погибнет ли при этом вирус – большой вопрос, но легкие при этом разрушаются".