Есть два фактора: профессор рассказал, почему Украину накроет новая волна COVID-19

Украине не избежать новой волны коронавируса, в первую очередь, из-за штамма Омикрон, который имеет очень высокую заразность, а также из-за праздников, во время которых мало кто соблюдал карантинные ограничения. Новая волна коронавируса в Украине, которая ожидается уже в конце января, может оказаться в разы сильнее, чем предыдущие.

Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, на пике эпидемии могут фиксировать до 40 тысяч случаев инфицирования ежедневно. Он же призвал не слишком рассчитывать на специфическую вакцину от штамма Омикрон, выпуск которой ожидается весной этого года, а придерживаться уже известных карантинных норм и продолжать начатую компанию вакцинации.

Ученый отметил, что судя по динамике заболеваемости в Европе и США, инфицированных коронавирусом в этот раз будет больше в два-три раза, чем в предыдущие волны пандемии.

Видео дня

Он же допустил, что не о всех случаях будет известно, так как в Украине тестирование проводится не столь массово, как в западных странах.

"Чем больше будет тестироваться, тем больше будет выявляться. Это сугубо техническая причина", – сказал он.

Крамарев подчеркнул, что у украинцев есть возможность избежать столь массового поражения новым штаммом COVID-19. Для этого, по словам эксперта, следует лишь вовремя проходить вакцинацию и строго соблюдать все противоэпидемические правила безопасности.

"Если все будут носить маски, худший сценарий можно будет предотвратить... Поэтому нужно, чтобы государство жестко контролировало соблюдение карантинных требований", – добавил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Игорь Кузин объяснил, будут ли усиливать карантинные меры из-за Омикрона.