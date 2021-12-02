Если возникли проблемы с генерацией COVID-сертификата: Минздрав озвучил алгоритм действий
Если первая попытка сгенерировать сертификат о вакцинации не увенчалась успехом, можно попробовать сделать это на портале Дия. А если не удалось – обратиться к семейному врачу.
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили алгоритм действий в случае невозможности сгенерировать сертификат о COVID-вакцинации в телефоне. Наиболее частой проблемой, которая возникает при этом, является невозможность получить документ якобы из-за того, что в системе "нет данных про человека".
"Возможно, причина в неправильном внесении информации в систему", – предположили в Минздраве.Если "нет данных про вас"
Следует проверить: фамилию, имя, отчество человека, который был вакцинирован (на украинским и английском языках), идентификационный код, УНЗР (уникальный номер записи в реестре и который генерируется один раз, при получении человеком нового биометрического паспорта) дату рождения, как в паспорте, так и в свидетельстве о рождении, актуальный номер телефона, на который могут приходить смс-сообщения.
Если речь идет о документе подтверждающем вакцинацию ребенка, следует убедиться, что в его карту пациента внесены именно его данные, а не одного из родителей.
Кроме того, доктор должен проверить, нет ли дубликата профиля человека и не совпадают ли его данные с данными другого человека.Если возникает "ошибка при генерации сертификата"
В этом случае следует обратиться к семейному врачу или в медицинский кабинет, где была проведена вакцинация. Там следует проверить личные данные пациента, как и в первом случае.Если "сертификат о вакцинации недоступен"
Если человек получил первую и вторую дозу вакцины, но система говорит, что "сертификат недоступен", следует обратиться в пункт вакцинации, так как, возможно, данные о прививке, возможно, не были внесены в реестр.
После этого следует обновить мобильное приложение и попробовать сформировать сертификат или сделать это на портале Дия.Если "вакцинировались не в Украине"
В случае, если при отказе сформировать COVID-сертификат система говорит, что "вы вакцинировались не в Украине", сертификат не может быть сгенерирован.
"Минздрав на сегодняшний день пытается решить этот вопрос", – заверили в ведомстве.Если "номер партии ошибочный"
В случае получения такой информации, следует обратиться к врачу, который делал прививку от коронавируса с просьбой обозначить внесенные данные о вакцинации в систему, как ошибочные и добавить правильную информацию повторно.
"Без этого человек не сможет сгенерировать документ о вакцинации", – предупредили в ведомстве.Если "к сожалению, возникла ошибка"
Следует обратиться за технической помощью на портал Дия.
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