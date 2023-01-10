Если у нас повторится китайский сценарий, ситуация будет очень плохая, – инфекционист Лапий

Детский инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что для того, чтобы эффективно защититься от новых вариантов коронавируса, таких как Омикрон, необходима бустерная доза вакцины.

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В Китае же заболеваемость COVID-19 сейчас растет из-за того, что там вакцинацию начали не с группы риска (людей возрастом 60+), а с трудоспособного населения. Об этом Лапий сказал, общаясь с журналистом Алексеем Мустафиным в рамках рубрики "MUST know" на OBOZREVATEL TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Китай начал с трудоспособного населения, оставив эту группу риска без вакцины. Но когда она уже стала доступна, группа риска не была охвачена", – отметил он.

Лапий рассказал, что в Китае показатели иммунизации от коронавируса достигают почти 90%, но в основном это первичная вакцинация трудоспособного населения. Группы риска не были полностью охвачены вакцинацией и не получили бустерные дозы для усиления защиты.

Летом 2022 года среди пожилых людей было вакцинировано только 20%. Теперь в КНР до конца января пытаются успеть вакцинировать большинство из них двумя дозами и бустерной, которая нивелирует пробелы в защите, созданной первичной вакцинацией.

"Для нас это очень важная информация, ведь по охвату группы риска мы больше похожи на Китай. У меня прогнозы не очень оптимистичные насчет Украины. У нас группа риска не то что не охвачена бустерной дозой, она и первичной вакцинацией плохо охвачена. Если у нас повторится сценарий Китая, это будет очень плохая ситуация", – добавил инфекционист.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса Omicron XBB.1.5. Всего за несколько недель он стал доминирующим штаммом в США, увеличив долю с 4 до 40% среди всех COVID-штаммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха ранее рассказала, что сейчас в Украине циркулирует довольно опасный сезонный грипп, который проявляет себя "некрасиво", вызывая крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых, но и для детей

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