Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза, - врач о рисках для украинцев

Коронавирусная инфекция опаснее гриппа из-за поражения большего количества людей. Но с приходом эпидемии гриппа в Украину, шансы летального исхода могут увеличиться вдвое.

Как рассказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, как грипп, так и COVID-19 могут приводить к смертельным исходам. Разница лишь в том, что заражению ковидом подвержены больше людей, пишет сайт "Сегодня".

По словам Лапия, COVID-19 приводит к большей вероятности госпитализации, в связи с чем на сегодняшний день медицинские учреждения в Украине перегружены. Следовательно, это может стать дополнительной нагрузкой с приходом эпидемии гриппа в страну и в итоге привести к увеличению летальных исходов в два раза.

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"COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза", - отметил он.

В то же время врач говорит, что гриппом заражаются меньше людей, чем коронавирусом. Однако избежать болезни можно путем вакцинации.

В свою очередь Министерство здравоохранения сообщает, что вакцинация от COVID-19 снижает риск тяжелого течения болезни и госпитализации в 15 раз. За три месяца в Украине из всех госпитализированных с ковидом только 0,4% человек были вакцинированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты изменили прогноз по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине. В течение последующих двух недель ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 может достигать 22 тысячи человек.

Врачи говорят, что осложнения от штамма Дельта наступают значительно раньше, чем в предыдущие волны эпидемии, и уже на 8-й день пациент может ощутить критичность положения.