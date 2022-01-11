Если две прививки cделаны CoronaVac, а бустер – Pfizer: в Минздраве рассказали, признают ли COVID-сертификат в ЕС

Мирослав Семенюк
Covid
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Минздрав объяснил, будут ли в ЕС признавать ковид-сертификаты

В Европейском Союзе будут признавать COVID-сертификаты украинцев, которым сделали две прививки китайской вакциной CoronaVac, а бустерную дозу – Pfizer. В сертификате отображается информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка.

Об этом объяснили OBOZREVATEL в Министерстве здравоохранения Украины. Если, например, после базового курса вакциной CoronaVac вы сделаете ревакцинацию вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться именно вакцина от производителя Pfizer.

Новый COVID-сертификат будет действовать 270 суток с даты введения бустерной дозы. Сгенерировать его можно будет в Дії ориентировочно в конце января 2022 года.

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К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

В то же время, в Минздраве отметили, что каждая страна ЕС самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за высокого риска новой волны коронавирусной инфекции существует необходимость бустерной вакцинации. В первую очередь сделать прививки должны люди, прошедшие ковид-вакцинацию полгода назад, и те пациенты, которые принадлежат к высоким группам риска.

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