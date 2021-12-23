Еще шесть областей Украины покинули 'красную' зону карантина: какие ограничения будут действовать

С 23 декабря в "желтую" зону карантина перешли Житомирская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Киевская области. Согласно действующим карантинным правилам, в желтой зоне посещать общественные места могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против коронавирусной инфекции и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат или справку 063/о.

Как сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграмме, решение о выводе ряда регионов из красной зоны было принято на очередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом учитывался уровень заболеваемости в регионах и госпитализаций.

В желтую зону области были переведены с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021.

Посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

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В этих регионах для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

Известно, что на 21 декабря в красной зоне находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

По критериям Министерства здравоохранения Украины, определением для "красной" зоны, загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения для пациентов с COVID-19, должна составлять более 65%; количество госпитализированных пациентов с COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения – более 60; коэффициент обнаружения COVID-19 методом ПЦР – более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных за последние семь дней – более 50%.

В Украине за 21 декабря, зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека. Умерли от коронавируса – 301 человек.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас ситуация с распространением вируса находится под контролем, однако новую волну следует ожидать в феврале следующего года.

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