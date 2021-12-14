Еще две области Украины могут покинуть 'красную' зону: названы сроки

В Украине "красная" зона карантина в скором времени может уменьшиться еще на две области. Вероятно, выйдут из нее также Киевщина и Житомирщина.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 14 декабря. Он транслировался онлайн на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на этой неделе "красную" карантинную зону покидают Винницкая и Хмельницкая области. Соответствующее решение Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступит в силу с 00:00 среды, 15 декабря.

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"Есть два направления, которые потенциально тоже могут выйти на этой неделе. В частности, Киевская и Житомирская области", – отметил Ганиченко.

В то же время специалист подчеркнул, что это не означает возможность отмены карантинных ограничений, ведь усиленные противоэпидемические правила действуют даже в регионах "желтой" зоны. Он призвал украинцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Добавим: после выхода Винниччины и Хмельнитчины, а также до последующих решений Госкомиссии ТЭБ и ЧС, в "красной" зоне все еще останутся Волынская, Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Запорожская и Николаевская области.

На сегодняшний день "оранжевому" уровню эпидбезопасности из-за распространения COVID-19 соответствуют Закарпатская и Одесская области. А остальные 13 регионов находятся в "желтой" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 13 декабря в Украине обнаружили 7283 заражения COVID-19, в больницы госпитализировали 1123 больных. Больше новых инфицирований подтвердили в Киеве, а меньше всего – на Херсонщине.