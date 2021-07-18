ЕС опередил США по количеству привитых от COVID-19 первой дозой
Европейский Союз опередил США по количеству провакцинированных людей от коронавируса. Статистика касается только первой дозы прививки.
Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что такое опережение фиксируют впервые.
По данным издания, в ЕС первую дозу вакцины уже получили 55,6% населения, в то время как в США 55,4%. Несмотря на то, что отрыв небольшой, кампания вакцинации в ЕС заметно ускорилась. Однако, США остаются лидером в показателях вакцинации двумя дозами. Они провакцинировали 48% населения, тогда как в ЕС только 42%.
Кроме того, на темпы вакцинации может влиять и закупка вакцин, которая отличается по всему миру.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
в Украине вакцинировать от коронавируса планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.
в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.
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