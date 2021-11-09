ЕС исключил Украину из 'зеленого списка'

Европейский Совет обновил список стран, для граждан которых были сняты ограничения на путешествия по Евросоюзу. Из него убрали Украину и Сингапур.

Решение было принято на заседании во вторник, 9 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Евросовета.

ЕС не установил новые правила въезда-выезда, а только дал рекомендации своим государствам-членам ввести ограничения на пересечение их границ.

Окончательное решение о разрешении или запрете поездок для украинцев и других граждан каждое государство принимает отдельно. К примеру, они имеют право отменить временные ограничения на несущественные поездки для полностью вакцинированных путешественников.

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Ранее спикер МИД Олег Николенко объяснил, что украинцам не стоит ожидать полного закрытия границ ЕС как в прошлом году. Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в страны мира доступна на сайте МИД.

Об этом заявил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter: тотального закрытия границ Евросоюза не будет, министерство активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Пока рекомендовано постепенно убрать ограничения на пересечение границ для жителей следующих третьих стран:

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Южная Корея;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Кроме них, для особых административных районов КНР – Гонконга и Макао, а также для Тайваня.

Этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

В Евросовете напомнили, что критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на путешествия, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ правительств на пандемию COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных о происходящем в странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам рассказали, что делать в случае, если COVID-сертификат о вакцинации не генерируется в приложении Дія. Известно по меньшей мере о 10 тысячах вакцинированных граждан, которые не смогли сформировать документы.