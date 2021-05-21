ЕС и производители отдадут бедным странам миллиарды доз вакцин от COVID-19

В Европейском Союзе решили пожертвовать бедным странам вакцины от коронавируса. Речь идет по меньшей мере о 100 млн доз препаратов, которые должны поставить в ряд государств до конца 2021 года.

Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по вопросам здравоохранения в Риме (Италия), передает Reuters. Она не уточнила, какие именно страны смогут получить помощь.

"Мы должны активизировать усилия по обеспечению доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. И мы сделаем свой вклад", – отметили в ЕС.

Помимо этого, разработчики COVID-вакцины, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech, также помогут небогатым странам. Об этом объявил председатель правления Pfizer Альберт Бурла, передает Financial Post.

Он пообещал, что ряд государств получат два миллиарда доз препарата. Половину – в этом году, а вторую часть уже в 2022-м. Бурла уточнил, что бедным странам вакцины предоставят бесплатно, а государствам со средним и низким доходом – по сниженной цене.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса. Он заверил, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже более 60% граждан выразили желание вакцинироваться против коронавируса. Тогда как в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.