Эпидемиолог заявила, что на смену Дельта-штамму может прийти новый возбудитель: чем это грозит

Со временем штамм коронавируса Дельта может ослабнуть и перейти в разряд сезонной инфекции. Однако на смену возбудителю может прийти новый – более агрессивный вид болезни.

Как заявила в интервью УНН эпидемиолог Светлана Доан, прогнозировать, как будет вести себя вирусная инфекция с капельным механизмом передач в дальнейшем – очень сложно, так как этот механизм может эволюционировать. В этом же случае, отметила специалист, человеческий иммунитет столкнется с новым вызовом.

"По аналогии с вирусом гриппа мы можем рассчитывать на то, что все-таки активность эпидемического процесса снизится. Однако возбудитель может измениться настолько, что наш иммунитет, устойчивый к предыдущему варианту, будет неэффективным в отношении следующих его генераций", – объяснила специалист.

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Светлана Доан заявила, что национальная система здравоохранения должна предусмотреть такой вариант и готовится к возможному развития событий уже сегодня. Также, по ее мнению, не стоит успокаиваться от того, что число случаев заболевания коронавирусом в Украине пошли на спад.

"Необходимо постоянно заниматься ранним выявлением инфекции и не забывать о том, что COVID-19, как и другие инфекции, нужно лечить при первых симптомах", – предупредила врач.

Она отметила, что важную роль при лечении коронавирусной болезни играет ее своевременная диагностика и соблюдение противоэпидемических мер – изоляция источника инфекции.

Доан отметила, что тут украинцы "часто грешат" и невольно способствуют распространению инфекции.

"У нас человек чувствует, что он инфицирован, но все равно идет на работу, общается с людьми. Заболел – сиди дома и сразу начинай лечение", – подчеркнула эпидемиолог.

Известно, что ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) ранее заявляли, что уже обнаружили 11 разновидностей штамма Дельта коронавирусной инфекции на территории Украины.

Как сообщил Минздрав, в Украине резко выросло число диагностированных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки, 22 ноября, выявили 12 729 новых случаев заражения COVID-19.

Среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.

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