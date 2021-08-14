Эпидемиолог заявил о 40% украинцев с естественным иммунитетом к COVID-19

В Украине с начала кампании иммунизации прививки против коронавируса получили более 4,6 миллиона граждан, из них 2,6 вакцинированы полностью. В то же время 40% населения страны якобы уже имеют антитела к COVID-19.

Такие данные содержатся в результатах иммунологического исследования, опубликованных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом в эфире "Апостроф TV" заявил эпидемиолог Алексей Галимский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Получается, эти 40% граждан контактировали с вирусом. Фактически, они и не нуждаются в вакцинации", – подчеркнул медик, выражая уверенность, что людям с антителами прививки не нужны.

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По его словам, если бы в Украине перед вакцинацией проводили тесты на диагностику коронавирусной инфекции, эта часть населения просто "отсеялась бы".

"Есть информация, что перед началом прививочной кампании отечественные специалисты, доктора наук призвали делать скрининговые тестирования перед прививками. Потому что вакцина у нас дефицитная, дорогая и не на всех есть. И если бы мы делали тестирования, эти 40% отсеялись бы", – пояснил Галимский.

Эпидемиолог, ссылаясь на слова иностранных ученых, отметил, якобы лица, уже контактировавшие с COVID-19 в естественных условиях, получают иммунитет от него минимум на полтора года.

По мнению врача Галимского, кампания по вакцинации в Украине была провалена, поскольку специалисты не обращали внимание на то, кому именно прежде всего нужно делать прививки.

"Приоритетно надо было вакцинировать людей из группы риска: старшего возраста, больных", – заявил эпидемиолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты призвали правительства богатых стран отказаться от идеи вакцинировать население против COVID-19 третьей дозой (бустерной). По их словам, в таком случае в мире может умереть много людей.