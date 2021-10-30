Эпидемиолог сказала, когда ситуация с COVID-19 в Украине будет самой тяжелой

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

В ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине будет самой тяжелой. При этом нынешняя волна COVID-19 мощнее прошлогодней.

Такой прогноз дала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, пишет "ТСН". Она отметила, что с помощью вакцинации нынешнюю волну победить уже не удастся.

"Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", – рассказала она.

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Эпидемиолог отметила, что коронавирус "помолодел" и все чаще поражает молодых людей. При этом для людей старшего возраста он продолжает оставаться опасным. По словам Сояк, в реанимацию в Украине попадают люди в возрасте 20, 30 и младше 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда должны вакцинироваться люди, перенесшие COVID-19. Это должно происходить куда раньше, чем через полгода после выздоровления.

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