Эпидемиолог: ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля, Украине нужен тотальный локдаун

Ситуация с коронавирусом в Украине выходит из-под контроля. Это произошло из-за грубых ошибок власти, которая не учла законов эпидемиологии. Общенациональный локдаун следовало вводить еще в сентябре. Сегодня не может идти речь о "малом" карантине – "красной" должна быть объявлена вся страна.

Также следует прекратить информационную перегрузку населения и предоставить право озвучивать новые данные о COVID-19 только ограниченному кругу чиновников. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. Далее приводим ее прямую речь (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

Ситуация выходит из-под контроля. Она, наверное, чрезвычайная. Это было прогнозировано с учетом особенностей Дельты, а теперь и новых вариантов, которые идут.

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Не были введены адекватные ограничительные меры по ситуации. Если взять дорожную карту, утвержденную в декабре, которую писал Виктор Ляшко, когда он был еще замминистра, и сопоставить с параметрами, которые он сегодня как министр достиг, то мы увидим, что они не достигнуты.

Учитывая законы эпидемиологии во время чрезвычайной ситуации такого масштаба, вакцинация должна была быть интенсифицирована таким образом, как сегодня, еще летом. В первую очередь, по группам риска.

У нас же летом была супермиграция, а осенью были нарушены законы эпидемиологии. Известно, что нельзя формировать новые коллективы, но все пришли в школы и вузы. Это одно из весомых обстоятельств.

Не были введены ограничения и запреты на массовые мероприятия. Кто-то прыгал, кто-то пел, собирался по другим причинам. А это места эпидемиологического риска, где произошел большой дополнительный объем инфицирования.

Сегодня он манифестирует неспособность медицинской сети адекватно ответить на каждый случай заболевания.

Есть законы эпидемиологии, которые нарушены в плане сдерживания новых случаев заболевания путем своевременного введения ограничительных мер. Локдаун должен был быть введен еще в сентябре. Тогда мы сегодня имели бы значительно меньший прирост случаев заболеваний и управляемость ситуации.

Карантин – единственный способ, который веками люди использовали как защиту от любых массовых заболеваний.

Не разделяю оптимизма руководителей Минздрава. Уже должны быть меры не малого карантина, на который мы могли выходить в сентябре, а объема большого карантина. Сегодня не может быть речи о том, что кто-то "красный", кто-то "зеленый". Мы помним, что у нас есть решение, согласно которому, если 13 территорий областного уровня заходят за красную линию, все остальные мы также закрываем и говорим: у нас национальный карантин или локдаун.

Если соблюдать законодательную базу, его уже нужно вводить.

Если локдаун не соблюдается, тогда не нужно использовать это слово. Тогда лучше говорить: у нас есть определенные ограничительные меры. Но это не карантин.

А если карантин, то согласно действующему законодательству определены ответственные лица по направлениям реагирования. Для каждого прописано, кто что должен делать. Мы же не зовем полицейского, чтобы он стоял у ИВЛ и спасал пациента. И медик не будет следить за порядком на улице.

Есть опыт того же Европейского Союза, других стран мира. Грузия – идешь без маски, 600 долларов штраф на месте. Отошел на большую дистанцию от дома или сменил маршрут, по которому тебе не позволено ходить – 500 шекелей штрафа в Израиле, 2000 евро в Германии. Просто государство устанавливает возможности регулирования и жестко их контролирует.

Украинцы такие же люди, как и все в мире. Нас будут наказывать – мы будем делать. Даже если мы будем хорошо знать, но нет контроля – толка не будет.

В этом мире на сегодняшний день единственный эффективный способ – это адекватный контроль.

Карантин предусматривает функционирование всех критических инфраструктур и сил, обеспечивающих его. Все остальные сидят дома и имеют право только слушать и выполнять команды, которые мы им даем.

Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. По-моему, на протяжении двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию.

Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо – сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь. У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который дает нужную информацию каждый день. И каждый день согласно определенной территории и групп населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить. И все.