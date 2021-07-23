Будет хуже, чем в России? Александрин заявил о больших проблемах Украины из-за штамма Дельта. Интервью

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине содержит элементы манипуляций, о спаде эпидемии говорить не приходится. Новый Дельта-штамм набирает обороты в стране и со временем может стать причиной больших потерь среди пожилого населения, если темпы вакцинации групп риска не будут существенно ускорены.

Закрытые помещения без вентиляции представляют наибольшую угрозу с точки зрения заражения COVID-19. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь.

Я не совсем согласен, что у нас была фаза спада заболеваемости. Действительно, у нас снизилось количество выявленных случаев, снизилось количество госпитализаций, но при этом мы отмечали некую манипуляцию. Потому что это нонсенс, когда количество госпитализированных на протяжении последнего месяца превышало количество впервые выявленных.

Видео дня

Например, 20 июля было выявлено 655 новых случаев, а госпитализировано 508. В США или Великобритании процент госпитализированных среди впервые выявленных не превышал 4,5%, а у нас это 70%, 80% и даже больше 100%. Это статистический нонсенс. Это значит, что выявленных случаев должно быть в 10 раз больше. Единственный показатель, на который мы можем опираться – это уровень госпитализации и уровень смертности, а не количество впервые выявленных.

Это указывает на слабое тестирование нашего населения или некачественные тест-системы. Мы увидели и достаточно большой перекос. Если раньше население у нас преимущественно тестировалось методом ПЦР или ИФА, то в последнее время предпочтение отдают быстрым тестам. Они не являются настолько точными. Этот факт тоже нужно учитывать.

У нас уже есть Дельта-штамм, он только набирает обороты. Очень хорошо в этом случае сравнивать, как развивается ситуация в двух странах – в Российской Федерации и в Великобритании.

И там, и там мы видим значительный подъем заболеваемости. Более того, по уровню заболеваемости там отмечаются пики. Но в РФ также отмечаются пики по госпитализации тяжелых форм COVID-19 и пики по летальным случаям, а в Великобритании, напротив, при высоком уровне заболеваемости единичные случаи госпитализации и смертности. Потому что государство взяло на себя обязательство и вакцинировало в первую очередь все группы риска.

На сегодняшний день в Великобритании болеют преимущественно невакцинированные слои населения – дети и молодежь. Они не усугубляют статистику госпитализации и смертности.

Охват вакцинации в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%. Это значит, что государство не обеспечило охват вакцинацией именно групп риска.

Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже, потому что у нас охват намного меньше, чем в той же РФ, который составляет 12%.

Вакцина уже доказала свою эффективность от 60% и выше, она минимизирует риск заболевания – это отлично. Но самое главное – вакцина облегчает течение болезни. Даже если люди инфицировались будучи вакцинированными, это минимизирует среднее и тяжелое течение COVID-19, а также на 99% минимизирует летальные случаи. Поэтому я призываю всех вакцинироваться и не откладывать это на потом.

Ситуация усугубляется тем, что у нас до сих пор по непонятным причинам не налажена система эпиднадзора за COVID-19. Соответственно, мы даже не понимаем, какие штаммы циркулируют на территории Украины.

Например, тот же Институт микробиологии, который уже зафиксировал 4 случая Дельта-штамма в Украине, говорил, что они могут взять на себя изучение циркуляции этих штаммов. Со стороны правительства были обещания по поводу дополнительного финансирования, но его до сих пор нет.

Я хотел бы акцентировать на резонансном научном доказательстве. В апреле 2021 года вышла статья в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet о воздушном пути передачи COVID-19.

Если раньше ВОЗ заявляла о том, что COVID-19 – это капельная инфекция, соответственно, достаточно маски и физической дистанции, то на сегодняшний день есть достаточно доказательств, что эпидемиологически важный путь передачи при COVID-19 – воздушный, то есть через мелкодисперсный аэрозоль.

В нашей стране практически на всех объектах, особенно социально важных – в садиках, школах, лечебных учреждениях, в общественном транспорте – отсутствует качественная механическая вентиляция, нормальная кратность воздухообмена. Поэтому у нас в зону риска попадает все население, находящееся в замкнутых помещениях, которые плохо вентилируются.

Нам нужно менять риторику и доносить до массового населения, что самое главное на сегодняшний день – минимизировать количество людей в замкнутых пространствах и чаще проветривать помещение.