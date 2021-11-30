Эксперты заявили, что шесть регионов Украины готовы покинуть "красную" зону карантина
Шесть регионов Украины готовы выйти из "красной" карантинной зоны. Решение зависит от государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге в Facebook. По его словам, ситуация в регионах стабилизируется.
"Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциальной причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями", – отметил эксперт.
На данный момент всего в 10 регионах превышен уровень госпитализаций. Но все они, кроме Закарпатья, движутся в сторону улучшения.
Ганиченко подчеркнул, что в ближайшее время регионы должны выходить из "красной" зоны, если не будет каких-то координальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко выразил надежду, что Киев выйдет из "красной" зоны в ближайшее время. В то же время глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что вопрос перехода в "оранжевую" зону пока не стоит на повестке дня.
По данным на утро 30 ноября, в Украине большинство регионов продолжает находиться в "красной" эпидемиологической зоне, две области – в "оранжевой" и четыре – в "желтой".
В то же время ни в одной из них загруженность кроватей с кислородом и динамика уровня госпитализаций не превышает целевой показатель.
Во Львове усиленный карантин из-за распространения коронавируса продлили до 13 декабря. Обладминистрация решила пока не выводить регион из красной зоны.
С 1 декабря в Украине вступят в силу изменения в "карантинное" постановление Кабмина, которые обяжут бизнес придерживаться четких инструкций по ведению деятельности. В противном случае они будут наказаны.
Уже больше месяца в стране действуют карантинные ограничения для невакцинированных граждан. OBOZREVATEL писал, как проходят соответствующие проверки.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.