Эксперты заявили, что шесть регионов Украины готовы покинуть "красную" зону карантина

Шесть регионов Украины готовы выйти из "красной" карантинной зоны. Решение зависит от государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге в Facebook. По его словам, ситуация в регионах стабилизируется.

"Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциальной причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями", – отметил эксперт.

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На данный момент всего в 10 регионах превышен уровень госпитализаций. Но все они, кроме Закарпатья, движутся в сторону улучшения.

Ганиченко подчеркнул, что в ближайшее время регионы должны выходить из "красной" зоны, если не будет каких-то координальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко выразил надежду, что Киев выйдет из "красной" зоны в ближайшее время. В то же время глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан считает, что вопрос перехода в "оранжевую" зону пока не стоит на повестке дня.

По данным на утро 30 ноября, в Украине большинство регионов продолжает находиться в "красной" эпидемиологической зоне, две области – в "оранжевой" и четыре – в "желтой".

В то же время ни в одной из них загруженность кроватей с кислородом и динамика уровня госпитализаций не превышает целевой показатель.

Во Львове усиленный карантин из-за распространения коронавируса продлили до 13 декабря. Обладминистрация решила пока не выводить регион из красной зоны.

С 1 декабря в Украине вступят в силу изменения в "карантинное" постановление Кабмина, которые обяжут бизнес придерживаться четких инструкций по ведению деятельности. В противном случае они будут наказаны.

Уже больше месяца в стране действуют карантинные ограничения для невакцинированных граждан. OBOZREVATEL писал, как проходят соответствующие проверки.