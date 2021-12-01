Эксперты оценили вероятность введения обязательной вакцинации всего населения от COVID-19 в Украине

В украинских реалиях организовать всеобщую вакцинацию достаточно сложно. В стране остаются популярными антивакцинаторские настроения в том числе среди медиков, и даже в академических медицинских кругах.

Ка рассказал в интервью РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, рассматривать этот вопрос с точки зрения "белого" или "черного" очень сложно. Однако, как считает специалист, подходить к вопросу вакцинации следует руководствуясь общественным интересом.

"В данном случае общественный интерес на первом месте, что подтверждается и решениями ЕСПЧ, и международными конвенциями о медицинских вмешательствах. Ведь если человек отказывается от бесплатной и проверенной вакцины, затем попадает в реанимацию, и на его лечение тратятся большие человеческие и финансовые ресурсы – то тем самым нарушаются права других людей", – объяснил эксперт.

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Специалист считает, что руководствуясь именно общественным интересом, в первую очередь обязательную вакцинацию должны пройти работники тех сфер и объектов, которые необходимы для безопасности страны и ее нормальной жизнедеятельности. В их числе – армия, полиция, сфера образования, работники атомных электростанций, "Укрзализници", "Укрпочты" и прочих.

Он отметил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных профессиональных групп параллельно с жесткими ограничениями для непривитых, в частности, на пользование общественным транспортом, в ноябре сказалось на темпах вакцинации. Люди в этот период стали прививаться интенсивнее.

Однако после того как граждане увидели, что контроль за выполнением ограничительных мер не настолько жесткий, опять перестали делать прививки.

"В украинских реалиях без должного контроля и борьбы с продажей сертификатов, вакцинация будет иметь лишь ограниченный эффект", – сказал специалист.

Со своей стороны руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, заявил, что вопрос обязательной вакцинации от коронавируса во многом перекликается с вопросом о введении тотального локдауна в стране.

"То есть с медицинской точки зрения такие меры выглядят оправданными. Но свою роль играют и другие факторы, в первую очередь, экономика", – сказал Ганиченко.

В то же время, он отметил, что обязательная вакцинация обеспечивает защиту населения, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения страны и позволяет тем людям, которые требуют срочной или плановой медицинской помощи, получить ее.

"Но есть и ряд других аспектов – как минимум этические и юридические", – добавил Ганиченко.

По его словам, в вопросе обязательной вакцинации, в том числе и для отдельных категорий населения, нужно искать "консенсусное решение".

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 29 ноября, в Украине зафиксировано 10 554 новых случаев коронавируса. Из них инфицировались – 846 детей и 197 медработников. От болезни скончались 561 украинец. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.

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