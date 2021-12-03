Эксперты и Минздрав назвали способ повысить уровень вакцинации в Украине

Чрезвычайно высоких уровней вакцинации от COVID-19 в Моршине на Львовщине и Липецкой территориальной общине на Харьковщине удалось достичь благодаря своевременным информационным кампаниям с использованием трех компонентов. Первый – личный пример и активная публичная позиция руководителей. Второй — вовлечение к просвещению лидеров мнений, бизнесменов, учителей, представителей власти и медиков. Третий — усилия семейных врачей, которые звонили по телефону своим пациентам и убеждали их вакцинироваться.

Об этом говорится в онлайн-проекте "Желтые кеды с Юлией Бориско", партнером которого является портал OBOZREVATEL. В третьем выпуске программы, название которого "Убивая вирус", об успехе кампании по вакцинации в этих регионах рассказали мэр Моршина Руслан Ильницкий, главный врач Липецкой ОТГ Светлана Потабенко и главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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О том, как проходила вакцинация в Моршине, рассказал городской голова Руслан Ильницкий.

"Мы сразу начали информационную кампанию. В маленьком городке это гораздо проще сделать. Мы коммуникировали со всеми. Мы привлекли к нашему такому штабу и влиятельным лидерам общественного мнения. И среди бизнесменов, педагоги, власть и, конечно, врачи, которые наибольшую функцию сыграли, ведь именно семейные врачи звонили по телефону своим пациентам и убеждали вакцинироваться. Я не хочу преувеличивать свой авторитет, но я действительно 7 марта публично вакцинировался", — рассказал Руслан Ильницкий.

Прямую связь успеха вакцинальной кампании с позицией местных властей подтвердили и в Министерстве здравоохранения.

"Вопрос в приверженности местной власти и в том, каким образом информация доносится до граждан. Есть очень неплохой опыт в Харьковской области, когда руководитель объединенной территориальной общины своим собственным примером и иногда даже персональным убеждением доказывал людям, что вакцинация действительно спасает жизнь и вакцинированный человек по крайней мере не попадает на реанимационную койку", — отметил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

В Липецкой общине пошли еще дальше: там врачи пошли не только в фейсбук, а даже ездили по предприятиям с лекциями.

"Когда появилась первая вакцина, это был Covishield, мы записали на видео, как первыми вакцинировались я и мои сотрудники, и я выложила это видео в фейсбук для того, чтобы жители видели, что действительно мы за вакцинацию, что это нужно, что это необходимо. Я ездила, наши врачи ездили на предприятия, которые находятся на территории наших общин, потому что очень много этих предприятий, читали лекции по вакцинации", — рассказала главный врач Липецкой ОТГ Светлана Потабенко.

Больше об опыте вакцинации и особенностях вакцин — в свежем выпуске проекта-партнера OBOZREVATEL "Желтые Кеды с Юлией Бориско":