Эксперт об угрозе штамма Омикрон для Украины: выдержит ли наша медсистема – не знаю

Уже совсем скоро штамм коронавируса Омикрон начнет быстро распространяется территорией нашего государства. При этом нагрузка на отечественную систему здравоохранения страны может вырасти в разы.

Как сказала в комментарии УНН кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин, никто не может наверняка сказать, к чему приведет быстрое распространение Омикрона Украиной. По ее словам, данный штамм все еще остается малоизученным.

"Мы пока не понимаем, дает ли Омикрон большую смертность, потому что молодые люди болеют и не очень тяжело, но, понимая эпидемическое значение этого штамма, другие страны уже налаживают противоэпидемические мероприятия... Выдержит ли наша медсистема - не знаю", – сказала специалист.

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Она же отметила, что украинские медики пока что не готовы столкнуться с новым вызовом, так как все еще не понимают на что способен новый штамм.

В то же время Кондрин подчеркнула, что если люди будут болеть данным видом инфекции не тяжело, а госпитализировать будут не столь часто, то в целом врачи справятся.

Тем временем, в Минздраве отметили всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине. Так же выросла смертность от инфекции. Так, 20 декабря, было зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавируса (накануне – 2 536), включая 390 детей и 180 медработников. Кроме того, за минувшие сутки вирус забрал жизни 346 украинцев (сутками ранее – 157 смертей).

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