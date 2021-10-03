Бережнов: в Украине почти военное положение, вакцинация от коронавируса должна быть обязательной

В Украине обязательная вакцинация существует фактически с момента образования нашего государства. В Уголовном кодексе есть даже тематическая статья, по которой виновного в нарушении санитарных норм могут осудить на срок до 8 лет.

Обязательность должна быть и в случае с прививками от коронавируса. Но это вовсе не означает, что тех, кто отказывается от прививки, следует ловить и делать укол насильно. К таким людям могут быть применены другие меры воздействия, например, отстранение от работы.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

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Обязательность чего-то заложена во всей нашей жизни. Что-то обязательное предусмотрено нашей профессией, нашей деятельностью. Например, обязательно соблюдать Правила дорожного движения. Мой автомобиль может ехать со скоростью 250 километров в час, но меня ограничивают – нельзя ехать по городу больше 50 километров в час. Я возмущен.

Обязательная вакцинация у нас существует очень давно, еще с Советского Союза. Никто никого не ловил и насильно не колол. Но если ты не хочешь вакцинироваться, общество говорит: ты не привит, поэтому сюда мы тебя не пустим, ты представляешь опасность.

Кто-то говорит: как же так, вы не пускаете непривитого ребенка в школу. Он ведь имеет право на обучение! Но никто не запрещает вам обучаться. Нанимайте учителей, обучайтесь на дому, но в школу мы такого ребенка не пустим, потому что он представляет угрозу.

Такое правило приняло общество. Вакцинация обязательна, но не принудительна. Чувствуете разницу?

Есть инфекции, которые по любому тебя достанут, если ты не привит. Там стопроцентная заражаемость, и ты обязательно должен переболеть. И чем ты старше, тем тяжелее ты будешь болеть, и неизвестно, чем это закончится.

Если говорить о прививке от коронавируса, то я в принципе ее поддерживаю. На сегодня врач должен быть привит – это требование к профессии. Если он не привит, он ставит под угрозу и себя, и тех, кто к нему приходит.

Представляете, сколько лиц пройдет мимо девушки, сидящей за кассой в супермаркете? Они ставят под угрозу и ее, и себя. А дальше государство будет нести потери, затраты на лечение, на больничные и так далее.

Сам эпидемический процесс, который приобретает большие масштабы, с тяжелым течением, с летальными исходами, прежде всего, несет огромный экономический ущерб. Люди долго болеют, и даже когда болезнь закончилась, человек продолжает себя плохо чувствовать. То есть это потеря трудоспособности, материальные потери у самого человека и государства в целом.

Поэтому обязательность прививки для тех или иных профессий я, безусловно, поддерживаю.

Я не сторонник того, чтобы финансово наказывать отказывающихся от вакцинации, например, заставлять их лечиться за свой счет. У нас государство социальное, оно все равно будет лечить всех. Но представьте себе нагрузку – чем больше будет больных, тем больше денег понадобится на их лечение. И эти деньги не пойдут на другие цели.

Сегодня обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в целом ряде стран. В тех же США, в странах Европы и так далее. Потому что государства несут миллиардные потери только из-за того, что никак не могут обеспечить вакцинацию большинства людей.

Посмотрите, какие требования предъявили врачам во Франции. Кто не привит – не допускается к работе.

В США тебя не возьмут в армию, если ты не хочешь прививаться от гепатита, от брюшного тифа, от столбняка, от дифтерии.

Не прививаться могут только те, кому это противопоказано по жизненным показаниям, а остальные – на прививку или отстранение от работы.

Другого выхода нет. Если мы говорим "А", надо говорить "Б". В этой ситуации надо искать жесткие выходы. Это почти военное положение. Хочу – не хочу тут не проходит. Если государство принимает решение, его надо доводить до конца. Или не принимать решения.

Если мы хотим что-то делать, нужно поступать жестко. Самые жесткие меры – финансовые. Например, в США, если ты не привит, медицинская страховка обойдется намного дороже.

Откройте закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", принятый в 1994 году, и закон "О защите населения от инфекционных болезней", принятый в 2003 году.

И в первом, и во втором говорится о прививках. Там сказано о том, что в Украине "являются обязательными прививки с целью профилактики" таких-то заболеваний. Все прививки в списке – это так называемые детские болезни. Их шесть. Та же вакцина АКДС, туберкулез, паротит.

Затем этот список стали дополнять. На сегодня обязательными в Украине являются прививки для профилактики десяти инфекционных болезней.

В странах, которые мы считаем очень развитыми, этот список больше. Например, в США – 16 обязательных прививок, в Германии – 14.

Обязательность предусматривалась в таком виде: ребенок мог не прививаться только по жизненным показаниям. Но если ребенок не привит, потому что, например, мама не хочет, то его не допускают в садик, в школу и так далее.

В Уголовном кодексе Украины также есть статья 325, которая предусматривает наказание за нарушение санитарных правил и норм. Если они привели к тяжелым последствиям или к смерти, виновному грозит до 8 лет тюрьмы.

Так что у нас есть все необходимые законы, просто надо их соблюдать.