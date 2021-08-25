Украину накроет новая волна коронавируса, но шансы на выживание можно увеличить. Интервью с Бережновым

Сертификаты вакцинации от коронавируса могут действовать больше года или, наоборот, для усиления иммунитета потребуется дополнительный укол. В будущем вакцины от COVID-19 и сезонного гриппа могут смешивать. А пока Украина готовится к новому всплеску заболеваемости. При этом шансы умереть от этого заболевания зависят не столько от конкретного штамма – Дельты или другого – сколько от состояния организма и наличия или отсутствия прививки.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

Я не проводил никаких научных исследований, но в принципе это возможно. Такие вакцины называются поливалентными. У нас такие применяются для профилактики детских заболеваний. В них входит 5-6 разных компонентов. Наиболее известная из них – АКДС, вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка.

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Если безопасность и эффективность подобных вакцин будет научно доказана, если они пройдут все соответствующие этапы подготовки, аккредитации и так далее, то это действительно может сократить время, позволяет охватить вакцинацией значительно большее количество людей.

Вряд ли вакцины против коронавируса и гриппа можно просто механически смешивать. Вероятнее всего, имеется в виду создание новой вакцины, в которую будут входить антигены для выработки антител против COVID-19 и против сезонного гриппа. Ведь прививка от сезонного гриппа также содержит несколько компонентов.

По поводу срока действия сертификатов вакцинации еще ничего не известно. Необходимо изучить, как будет вести себя организм человека, насколько долго будут сохраняться его защитные свойства, чтобы предотвратить человека от заболевания. Таких исследований еще не проводилось.

Пока есть два варианта. Если исследования покажут, что есть достаточный иммунитет, что он защищает от заболевания дольше, чем год, значит, действие сертификатов может продлеваться. Если же окажется, что иммунитет падает, тогда придется прививаться раньше, чем через год, или ревакцинироваться. Не исключено, что будет достаточно одного укола, чтобы стимулировать иммунную систему, напомнить ей о том, что надо работать в этом направлении.

При профилактике гриппа мы прививаемся каждый год, потому что иммунитет падает достаточно быстро. Против респираторных инфекций иммунитет, как правило, недостаточно стойкий. Его напряженность падает, но, тем не менее, он может держаться до 5 лет.

Мы никогда не прекращали вакцинацию, даже в разгар эпидемии. Нужно отталкиваться от того, что скажет конкретный врач конкретному человеку с учетом тех или иных противопоказаний.

Конечно, есть риск того, что человек, которому только что сделали прививку, заболеет. Но в принципе ничего страшного в этом нет. Вспомните пример министра здравоохранения Виктора Ляшко. Будучи еще на посту главного санитарного врача, он вакцинировался и чуть ли не на следующий день заболел. Но он переболел достаточно легко.

Когда прививки проводятся в такой ситуации, человеку рекомендуется хотя бы в течение двух недель не посещать общественные места, максимально сократить контакты, чтобы меньше подвергать себя риску.

Есть непрерывный эпидемиологический процесс, который то усиливается, то ослабевает. Его подъемы и спады зависят от ситуации, которая складывается на конкретной территории.

Сейчас начнется сезонный подъем заболеваемости по респираторным заболеваниям, в том числе и коронавирусу. Фактически начнут формироваться новые коллективы – студенты, школьники возвращаются на учебу в вузы и школы, младшие дети – в детсады. Поэтому процесс начнет активизироваться и быстро развиваться. К середине или к концу сентября он может быть уже достаточно активным.

Как всегда, локомотивом респираторных заболеваний являются детские коллективы. Дети очень активно коммуницируют, активно двигаются. Но к счастью, зачастую они легко переносят эти заболевания.

Может ли штамм Дельта быть более опасным, чем предыдущие? Я не видел особого различия в степени тяжести заболевания. Все зависит от конкретного пациента, от его состояния, от того, каково общее состояние организма. Ведь COVID-19 оказывает влияние на различные системы и может стать последней каплей, если там уже были серьезные проблемы.

Я не могу утверждать, что человек в возрасте 70+, привитый от коронавируса, точно не умрет от этой болезни. Но у вакцинированного на порядки больше шансов остаться в живых, чем у невакцинированного.