Эффективнее по уровню антител и доступности: новая индийская COVID-вакцина прошла третий этап тестирования

Вакцина против коронавируса COVAXIN (BBV152) от индийской компании Bharat Biotech прошла третью фазу испытаний. Результаты показали, что препарат эффективен от заболевания на 77,8%.

Статья о результатах исследования опубликована в популярном научном журнале The Lancet. Оно проходило с 16 ноября 2020 года по 7 января 2021 года при участии 25 798 участников.

"Препарат BBV152 оказался высокоэффективным против лабораторно подтвержденного симптоматического заболевания COVID-19 у взрослых. Вакцинация переносилась хорошо, и в промежуточном анализе не возникало проблем с безопасностью", – говорится в статье.

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Как отметил известный итальянский вирусолог Фаусто Балданти, руководитель лаборатории молекулярной вирусологии в поликлинике Сан-Маттео в Павии, преимущество препарата в том, что он хорошо переносится и относительно недорог, что позволяет проводить широкомасштабную иммунизацию, передает издание La Repubblica.

В то же время индийская вакцина показала более низкую эффективность, чем мРНК-вакцины (которые защищают от COVID-19 на 95%), но в качестве противовеса она создает высокий ответ антител, отметил вирусолог.

"Почему удобно сосредоточиться на BBV152? Во-первых, она хорошо переносится и имеет определенную эффективность, даже если, возможно, требует введения большего количества бустеров. Дело в том, что изготовление этого типа вакцины стоит дешевле других. Это позволяет начать стратегию, которая открывает возможность иммунизации населения в больших странах, где наличие дешевой вакцины действительно может изменить ситуацию", – отметил Балданти.

В исследовании также принимали участие люди из групп риска, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или ожирением. Все они были из разных географических мест Индии в 25 больницах по всей стране. За пациентами наблюдали 14 дней после введения второй дозы.

Что известно о препарате

Covaxin – вакцина против COVID-19, созданная на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Ее производит индийская компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали к экстренному применению вакцину Covaxin. Эксперты пришли к выводу, что вакцина отвечает стандартам ВООЗ по защите от COVID-19, а польза от ее применения намного превышает риски.

Ранее препарат получил разрешение на применение в экстренных ситуациях в ряде стран, в частности, Бразилии и самой Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, разработанную учеными Института биологии клетки Национальной академии наук во Львове. Ее проверяют на иммуногенность в польском институте в Гданьске.