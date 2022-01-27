Две трети людей, заразившихся Омикроном, ранее болели коронавирусом: результаты исследования

Две трети пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в штамме Омикрон ранее уже переболели коронавирусом. Среди них преобладают люди, работающие в социальной сфере –школы, больницы, а также те, кто проживает под одной крышей с большим количеством членов семьи.

Об этом свидетельствуют данные британского проекта React, передает ВВС. Ученые взяли в целях исследования несколько десятков тысяч мазков добровольцев.

При этом авторы эксперимента отмечают, что из-за большого количества биоматериала, до сих пор не удалось узнать, сколько из участников прошли полную вакцинацию. Пока ясным для ученых остается одно: две дозы прививки от коронавируса не являются залогом защиты от заражения Омикроном и значительно менее эффективны перед этой мутацией, при этом вакцина помогает преодолеть заболевание со значительно менее тяжелыми последствиями для организма.

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В этом случае британские эпидемиологи настаивают на необходимости прививаться третьей, бустерной дозой. Именно она может предотвратить заражение Омикроном.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о выявлении четырех вариантов штамма Омикрон и особенностях их симптоматики.