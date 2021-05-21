В Днепре спасли 35-летнюю роженицу с тяжелой COVID-пневмонией и ее ребенка
В днепровской больнице имени Мечникова успешно сделали кесарево сечение 35-летней беременной пациентке с тяжелой пневмонией из-за COVID-19. Врачам удалось спасти и женщину, и ее ребенка.
Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 21 мая, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко. Как рассказал он, на 35-й неделе беременности у украинки развилась "ковидная" пневмония с поражением большого процента легких.
"На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы", – написал врач.
По его словам, была дорога каждая секунда для спасения двух жизней. Будущей маме провели срочную операцию. У нее родилась дочь.
"Сейчас и ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь, которую назвала Викторией, видит пока только по телефону. Теперь у мамы новый взгляд на жизнь", – подытожил Рыженко.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в апреле в больнице имени Мечникова спасли 33-летнюю роженицу с тяжелой пневмонией, развившейся из-за коронавируса. Болезнь спровоцировала у нее кровотечение, из-за чего женщина потеряла около 2 л крови.
В этом же учреждении сумели спасти от коронавируса семейную пару, которая вместе уже 35 лет. У мужчины болезнь поразила 70% легких, а у женщины возникла угроза отказа почек.
Врачи больницы имени Мечникова вылечили также 50-летнюю женщину, от легких которой из-за COVID-19 "остались маленькие живые участки".
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