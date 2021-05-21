В Днепре спасли 35-летнюю роженицу с тяжелой COVID-пневмонией и ее ребенка

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Коронавирус в Украине

В днепровской больнице имени Мечникова успешно сделали кесарево сечение 35-летней беременной пациентке с тяжелой пневмонией из-за COVID-19. Врачам удалось спасти и женщину, и ее ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 21 мая, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко. Как рассказал он, на 35-й неделе беременности у украинки развилась "ковидная" пневмония с поражением большого процента легких.

"На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы", – написал врач.

По его словам, была дорога каждая секунда для спасения двух жизней. Будущей маме провели срочную операцию. У нее родилась дочь.

"Сейчас и ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь, которую назвала Викторией, видит пока только по телефону. Теперь у мамы новый взгляд на жизнь", – подытожил Рыженко.

Команда медиков, которая помогала пациентке
Скриншот

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