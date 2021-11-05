Детей в Украине начали вакцинировать от COVID-19: врач рассказала, есть ли противопоказания

Во Львове детей от 12 лет стали вакцинировать от коронавируса. Перед прививкой они обязаны пройти осмотр у врача, чтобы тот убедился в том, что ребенок на момент укола здоров.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, вакцинироваться дети могут в любом городском пункте вакцинации, однако перед этим родители ребенка должны дать свое согласие на прививку, а медики осмотреть ребенка. По словам медицинского директора по материнству и детству 5-й городской больницы Львова Ирины Полюги, для того, чтобы уколоть вакцину ребенок должен иметь все плановые прививки.

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В горсовете уточнили, что подростков будут вакцинировать препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, так как его эффективность и безопасность многократно доказаны в ходе различных тестовых испытаний. Кроме того именно этой вакциной детей прививают все европейские страны.

Очередь на вакцинацию и часы проведения процедуры регулируют сами пункты массовой вакцинации. Явится на укол дети должны в сопровождении родителей или опекунов. Те же будут подписывать письменное соглашение на прививку для ребенка.

"Дозировка вакцинации для детей – точно такая же, как и для взрослых – 0,3 мл, вторую дозу вакцины можно делать через 21-28 суток", – уточнили в горсовете.

Там же объяснили, что если ребенок не имеет плановых прививок, согласно прививочному календарю, то сначала надо сделать их. После того, как пройдет 14 дней, можно вакцинироваться от COVID-19. Однако это правило не касается вакцинации от гриппа – ее можно делать одновременно или с любым интервалом с вакцинацией от коронавируса, также как колоть другие вакцины в экстренных случаях – после травмы от столбняка или после укуса животного от бешенства.

В ряде конкретных случаев, детям могут отказать в вакцинации от COVID-19.

"Среди противопоказаний – те же, что и для взрослых: тяжелая анафилактическая реакция на первую дозу вакцины, острое заболевание в день вакцинации с температурой выше 38 градусов", – объяснила медицинский директор по материнству и детству 5-й городской больницы Львова Ирина Полюга.

Как сообщили в Минздраве, в Украине впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. При этом скончалось почти 700 человек. Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1 787, медработников – 426. госпитализировали в больницы с диагнозом коронавирус – 5472 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист рассказал, как врачи-антивакцинаторы повлияли на рост заболеваемости, и что с ними надо делать.