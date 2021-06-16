Дельта-вариант COVID-19 распространяется в мире: все, что нужно знать об опасной мутации

Многие страны мира начали послаблять карантин, связанный с пандемией коронавируса и возвращаться к жизни, похожей на прежнюю, однако эксперты опасаются такого развития событий на фоне распространения Дельта-варианта COVID-19, который обнаружен уже в 74 государствах. Этот вариант не только распространяется легче, чем более ранние штаммы, но также может вызывать более серьезные заболевания. Это особенно беспокоит невакцинированных людей и тех, у кого более слабый иммунный ответ на вирус.

Издание Healthline собрало все факты, которые нужно знать об этой опасной мутации коронавируса. Отмечается, что хотя нынешние вакцины эффективны против этого варианта, штамм будет иметь больше шансов мутировать, поскольку невакцинированные люди заражаются вирусом.

Врачи отмечают, что во время заболевания этим штаммом вируса у пациентов наблюдаются более серьезные симптомы, чем сообщалось ранее, во время пандемии. Обычным делом является лихорадка и все больше людей серьезно заболевают в течение 3-4 дней. Кроме того, наиболее часто сообщается о головной боли, боли в горле и насморке. Среди других симптомов: кашель, одышка, головная боль, усталость или потеря обоняния или вкуса.

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Важно помнить о том, что даже люди с бессимптомной инфекцией могут передать вирус другим.

Как сообщает BBC News, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант Дельта примерно на 40% более передаточен, чем Альфа, который ранее доминировал в стране.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи на брифинге в Белом доме о COVID-19 подтвердил этот тезис.

Отмечается, что анализ более 38 тыс случаев COVID-19 в Англии показал, что вероятность госпитализации у людей с вариантом Дельта была в 2,61 раза выше, чем у людей с вариантом Альфа. Доктор Фаучи пояснил, что "это может быть связано с повышенной серьезностью заболевания".

При этом установлено, что в некоторых районах, где было зафиксировано большое число госпитализаций из-за Дельта-коронавируса, большинство пациентов были невакцинированными. Это говорит о том, что даже при этом варианте полная вакцинация обеспечивает защиту от более тяжелых заболеваний и госпитализации.

Исследование, опубликованное 10 июня в журнале Nature, показало, что у 20 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, в крови было достаточно антител, чтобы нейтрализовать несколько вариантов, включая Delta.

При этом ряд других исследований доказал, что одна доза вакцины обеспечивает недостаточную защиту от варианта Дельта, поэтому существует необходимость как можно скорее получить вторую дозу как можно большему числу людей.

Наибольшему риску от этой мутации подвержены люди, которые не были полностью вакцинированы, и те, у кого нет устойчивого иммунного ответа на вакцинацию, например пожилые или те, у кого ослаблен иммунитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса "Дельта" впервые был обнаружен в Индии. Специалисты заявляли, что он не только вызывает у инфицированных серьезные симптомы, но и якобы может "обойти" иммунную защиту от вакцин, а также со временем может стать доминирующим в мире.