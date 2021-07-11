Штамм Дельта приведет к непредсказуемой волне COVID-19, – Галимский

Дельта штамм коронавируса может стать причиной третьей волны заболеваемости COVID-19 в Украине. Ее масштабы пока спрогнозировать невозможно.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. "По факту мы сейчас находимся в темноте с закрытыми глазами. Я бы предлагал готовиться к худшему", – отметил он.

В частности, по мнению медика, из-за более заразного штамма коронавируса может вырасти смертность.

Он пояснил, что проблема заключается в том, что в Украине не проводятся специальные исследования для оценки состояния имунности общества. Причина – ликвидация санитарно-эпидемиологической службы.

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"В свое время при ликвидации санэпидслужбы у нас выпал противоэпидемический компонент. Государство пассивно регистрирует по обращениям случаи заболевания. Мы не знаем, сколько у нас фактически людей иммунных, то есть тех, кто сталкивались с вирусом, переболели симптомно или бессимптомно", – подчеркнул он.

Галимский пояснил, что такие исследования должны предусматривать работу со здоровыми людьми. "Выйти в какой-то коллектив или в больницу, в которую поступают не инфекционные, а например, травмированные больные. Забирать кровь и тестировать. И смотреть, сколько в общей популяции иммунных людей".

Он добавил, что в Украине "нормально не выполняются" необходимые меры по предотвращению попадания вируса в страну, а также отсутствует расследование каждого случая заражения и изоляция контактных лиц.

Отвечая на вопрос, можно ли надеяться, что вакцинация будет спасать от заражения Дельта штаммом, он отметил, что пока нет тематических научных исследований. В то же время медик отметил: "Мы можем сказать, что большая часть вакцинированных, если и инфицируются, то перенесут болезнь легче. Но проблема в том, что вакцинированных у нас небольшое количество".

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