Дельта-штамм может исчезнуть: вирусолог назвала причину

Дельта-штамм коронавируса может прекратить свое существование. Причина – слишком большое количество его мутаций.

Такое предположение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. "Если организм так меняется, то он теряет способность контролировать свою структуру, свою функцию", – сказала она.

Как рассказала медик, к подобным выводам пришли японские ученые, проведшие тематическое научное исследование Дельта-штамма коронавируса.

"Они предположили, что Дельта-штамм себя изживает. Там очень много мутаций", – заметила Мироненко.

В этом контексте вирусолог объяснила механизм такого "самоуничтожения" на примере "большого организма". "В большом организме есть ферменты, которые "ремонтируют" нашу ДНК. Пока они работают, мы живем. Когда они теряют способность восстанавливать то, что было заложено в генетическом коде, организм постепенно становится нежизнеспособным".

"Вирус приближенно также можно считать организмом. Таким образом, Дельта-штамм может исчезнуть. Потому что нет вируса, который мог бы циркулировать вечно", – пояснила Мироненко.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре был зафиксирован случай заболевания коронавирусом, которое было вызвано новым вариантом Дельта-штамма – AY.4.2. Впервые он был обнаружен в Великобритании летом этого года и считается опаснее "базового" Дельта-штамма.