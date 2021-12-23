Дания изменила правила въезда в страну: ограничения затронут даже вакцинированных

В связи с выявлением нового штамма Омикрон, Дания вводит новые правила для всех желающих попасть в страну. Теперь даже лица с сертификатом о пройденной вакцинации обязаны предоставлять пограничникам отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом сообщило издание The local. Минздрав установил такие правила для всех туристов, включая резидентов государства, однако гражданам будет предоставлена "поблажка".

"Датчане могут сдать тест на наличие коронавируса в организме в течение 24 после прибытия в страну. Для всех остальных туристов условие единое – показывать результат, полученный не раньше, чем за 72 часа до въезда", – говорится в сообщении.

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"Мы регулярно тестируем на наличие COVID-19 жителей внутри страны, но есть ли в этом смысл, если в Данию ежедневно прибывают сотни иностранцев, которые никак не проверяются?", – заметил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии выявили первую смерть от заражения коронавирусом в штамме Омикрон. Предварительно о жертве новой мутации ничего неизвестно, есть лишь сведения, что мужчина был старше 60 лет.