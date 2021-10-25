Данилов о cроках завершения пандемии COVID-19: есть вопросы, какие штаммы будут появляться

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) озвучили вероятный срок завершения коронавирусной пандемии. Это зависит от появления новых штаммов.

Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью изданию "РБК-Украина". Чиновник отметил, что в мире считают, что пандемия может закончиться к лету следующего года.

"Есть вопросы, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - отметил Данилов.

Также секретарь СНБО прокомментировал возможность введения тотального локдауна.

По его словам, пока не видят необходимости его вводить. Планируют обойтись территориальными ограничениями. Под наблюдением президента Владимира Зеленского происходит большой селектор по этому вопросу. Там очень много недоработок.

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Данилов отметил также важность ответственности граждан за свои жизнь и здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса.