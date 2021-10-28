Данилов – о недостатке кислорода в COVID-больницах: должны совместно с местными властями решать эту проблему

Медицинский кислород – крайне необходимый газ в лечении пациентов, больных коронавирусом. Запастись им заранее в тех объемах, которые нужны, невозможно. Решать проблему его недостатка должны центральные власти совместно с местными, поскольку в некоторых городах дефицит создается искусственно.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что один из двух заводов в Украине по производству медицинского кислорода уже возобновил работу, другой начнет работать с воскресенья (31 октября – ред.). Так он прокомментировал вопросы ведущей Наталии Мосейчук о якобы диверсии – когда оба они в наиболее трудный для страны период стали на профилактику и почему власти в соответствующей ситуации не запаслись кислородом.

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"Кислородом запастись невозможно в тех объемах, в которых требуются именно такая форма болезни. То, что касается этих двух заводов, – это была не профилактика, а необходимость, в противном случае они вообще бы не работали. На сегодняшний день они работают, проблем нет. Есть искусственная проблема в других городах, где не могут рассчитать количество кислорода с учетом поступающих больных", – сообщил Данилов.

Он отметил, что пациенты с коронавирусом во время нынешней волны пандемии нуждаются в гораздо больших объемах кислорода, чем в предыдущие.

"Я хотел бы обратить внимание, что это не только ответственность центральной власти, а постоянно настаиваю – в каждом городе есть община, есть мэр, есть управление здравоохранения, это должна быть совместная работа. Не может только господин Ляшко отвечать за все 497 больниц, которые у нас сегодня работают под ковидом. Он физически не может справиться. Это должна быть общая работа", – подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, в настоящее время 47 964 человека находятся в больницах, общее количество ожидается 52-55 тыс. человек с коронавирусом. Общее количество подготовленных кроватей – 90 тысяч. Однако Данилов подчеркнул, что вакцинация является единственным спасением: для украинцев, чтобы выжить и легко перенести болезнь, для медиков – чтобы не валиться с ног, спасая больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 26 октября закончился кислород для больных коронавирусом в областном центре социально значимых болезней на улице Михновского. 43 больных пришлось экстренно эвакуировать