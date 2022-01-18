COVID может поражать мозг сильнее болезни Альцгеймера: новое исследование

Коронавирусная инфекция может привести к большему повреждению мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера, при этом нарушив их память и важные психические функции.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, где было проанализировано данные Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, наиболее рискуют те, у кого тяжелая стадия заболевания и кому необходима госпитализация.

Отмечается, что симптомы расстройства памяти и психических функций могут оставаться у пациента длительное время.

Исследование, на основе которого были сделаны такие выводы, проводилось с марта по май 2020 года в первые месяцы пандемии. При этом эксперты обнаружили 251 пожилого пациента с поражением мозга, у которых не было снижения когнитивных функций или деменции до госпитализации из-за COVID-19.

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Специалисты обнаружили, что через короткое время после их инфицирования, семь маркеров повреждения головного мозга были заметно выше, чем у пациентов без коронавируса, но с болезнью Альцгеймера. Те же, кто скончался от коронавируса в больнице, имели уровни данных показателей выше, чем у тех, кого выписали и отправили домой.

"Наши результаты показывают, что у пациентов, госпитализированных с COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдались неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга были более высокими, чем у людей с болезнью Альцгеймера", – сказала Дженнифер Фронтера, профессор кафедры неврологии Медицинской школы и ведущий автор исследования.

Отметим, что с момента появления COVID-19 ученые провели несколько исследований, в которых изучалась возможная связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера.

Так, в 2021 году исследователи из UT Health в Сан-Антонио в течение года наблюдали за пациентами с COVID с длительными неврологическими симптомами и обнаружили, что более молодые пациенты чаще при заражении коронавирусом страдали от тревоги и депрессии, в то время как у пациентов в возрасте симптоматика была схожа с началом болезни Альцгеймера.

"Распространенными симптомами среди этих пациентов являются спутанность сознания, проблемы с памятью и усталость, а также другие неврологические проблемы", – пришли к заключению специалисты.

Они же выразили обеспокоенность тем, что такое положение вещей может привести к более длительным проблемам со здоровьем переболевших пациентов в более преклонном возрасте.

Ученые добавили, что даже если небольшое количество пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, столкнутся с хроническими неврологическими проблемами, это может иметь негативные последствия для системы здравоохранения США в целом.

Болезнь Альцгеймера – неизлечимое заболевание головного мозга, проявляющееся постепенной потерей умственных способностей. На заключительном этапе человек теряет речь, утрачивает интеллект полностью. Без полного и специального ухода больной может умереть. Основной причиной болезни Альцгеймера является генетическая предрасположенность, она передается по наследству. Стадия развития болезни длится 7-8 лет. После появления симптомов болезни продолжительность жизни, как правило, составляет в среднем 6-11 лет и 3-4 года после постановки диагноза.

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