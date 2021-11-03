COVID-19 забирает полтора 'Иловайска' каждый день. Пора выбрать между вакцинацией и реанимацией

Мы еще не победили в войне на восточном фронте. И уже проигрываем на фронте коронавирусном. Каждый день в Украине мы несем потери, соразмерные с 1,5-2 Иловайсками.

Но если ту трагическую страницу российско-украинской войны мы помним и она является скорее исключением – то войну на внутреннем ковидном фронте мы предпочитаем не замечать. Более того: часть наших сограждан выходит на улицу протестовать против единственного оружия, которое Украина может применить для защиты людей – против вакцинации. Этим людям распространяемый в соцсетях связанными с Россией аккаунтами, каналами и страницами антинаучный бред по "вредности" вакцин и манипуляции вокруг "конституционных прав" почему-то кажутся более убедительными, чем сухие факты: до 99% пациентов ковидных реанимаций – не вакцинировались.

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А факты свидетельствуют: Украина проигрывает войну коронавирусу на всех фронтах. Наше государство продолжает удерживать лидерские позиции по распространению коронавирусной болезни и количеству жизней, которые ежедневно уносит COVID-19. Плетясь в конце рейтингов европейских стран по уровню благосостояния населения и развитию экономики, мы уже не первую неделю занимаем вторую позицию по суточной смертности от коронавируса в Европе. На европейской части континента опережает нас только Россия: по состоянию на 2 ноября там официально признали умершими от COVID-19 1178 человек за сутки, тогда как в нашем государстве безоговорочными жертвами коронавируса стали 700 украинцев.

В мировом же "антирейтинге" по суточной смертности от COVID-19 Украина – третья: кроме России нас обгоняют еще и США (где, напомним, живет почти в 10 раз больше людей, чем в Украине).

И количество унесенных коварным вирусом жизней постоянно растет. По состоянию на 3 ноября зафиксировано 720 летальных исходов. А в СНБО предупреждают: есть все основания полагать, что скоро ежедневные потери от COVID-19 могут достигнуть тысячи смертей в сутки.

Только за последнюю неделю, по данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, летальность от COVID-19 выросла на 13%. К концу же года, по прогнозам экспертов КШЭ, общее количество умерших от коронавируса украинцев может достигнуть 92 тысяч – при нынешнем показателе в 69 447 смертей за все время пандемии.

Неутешительная ситуация и с распространением болезни. Заболеваемость COVID-19 в Украине вдвое превышает среднеевропейские показатели. И продолжает расти. Только за последнюю неделю этот показатель вырос на 9%.

Не отстает и уровень госпитализаций в больницы. Так, 1 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд за все время существования Украины: одновременно в больницах находились более 52 тысяч украинцев. Мы уже на 5% переплюнули весенние показатели.

И это еще не конец: эксперты сходятся во мнении, что Украина только приближается к пику этой волны заболеваемости.

Казалось бы, что может быть более убедительным, чем эти цифры? Цифры, за которыми стоят судьбы и жизни реальных людей?

Вы, возможно, думаете, что вас это не коснется. И вероятно, слыша о смерти очередного знакомого, заболевшего коронавирусом, убеждаете себя: со мной такого точно не произойдет. Повторяете прочитанные где-то у очередного безмозглого блоггера тезисы о "фейковой пандемии". Утешаете себя мыслью, что вакцинироваться или нет – это ваш личный выбор.

Но это не так.

Выбор – действительно есть. Между вакцинацией и реанимацией. И туда, и туда сейчас – безумные очереди. Но отстояв очередь в пункте вакцинирования – вы защитите себя и своих близких. И будете жить. А вот "отстаивать" очередь в реанимацию времени у вас просто не будет. Впрочем, если и дождетесь госпитализации – не факт, что выйдете из больницы: по словам врачей, в реанимациях умирают около двух третей пациентов.

Поэтому оттуда, по всей вероятности – прямая дорога в крематорий. Где сейчас – тоже безумные очереди.