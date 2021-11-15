Крамарев: с "Дельтой" можно попасть в больницу уже на третий день, но вакцинированные не умрут

Эпидемия коронавируса в Украине вышла на плато и может пойти на спад уже через 2-3 недели, в том числе благодаря большому количеству людей, которые сделали прививку от COVID-19 в последнее время. Тем не менее, кампания по вакцинации в стране организована с ошибками.

Дельта-штамм опасен стремительным развитием – тяжелая фаза может наступить уже на 3-й день заболевания. Чтобы не попасть в реанимацию, следует отслеживать опасные симптомы.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.

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С моей точки зрения, мы уже на пике. Сейчас это плато на уровне 20-25 тысяч новых случаев заболевания в сутки будет сохраняться 2-3 недели. А потом, по идее, должно пойти на спад.

Я так думаю. Во-первых, сработает та вакцинация, которая сейчас проводится массово. Ведь вакцинация не работает моментально – она работает только на будущее. То есть к тому времени как раз подойдут эти провакцинированные люди, плюс часть переболеет. И заболеваемость пойдет на спад.

С организацией вакцинации я бы поступал немного не так. Массовое скопление людей в супермаркетах в очереди на прививку или где-то еще – это еще хуже, потому что там люди заражают друг друга. Посмотрите, половина людей без масок.

Надо открывать больше пунктов вакцинации, создавать мобильные пункты, делать прививочные автобусы или что-то подобное, чтобы рассредотачивать эти толпы.

На вокзале я бы вообще не вакцинировал. Лучше бы там поставить пункт экспресс-тестирования. Потому что там опять толпа, опять перезаражение. Лучше сделать тест. Если он положительный, не пускать человека в поезд, а если отрицательный – пусть едет и дома прививается.

Пока эти вакцины работают. Да, в плане защиты от заражения их эффективность уже ниже. Но считается, что, если она выше 50%, вакцина уже эффективна.

Если будут новые мутации коронавируса, может быть, и придется делать новые вакцины, как при гриппе – каждый год делают новую вакцину. Но на сегодняшний день, наверное, нет острой необходимости в создании новой вакцины. Ну, упала эффективность того же Pfizer с 90% до 70%. Но и 70% – это немало.

Однако самое главное – не защита от заражения. Заражение – это пустяки. Насморком мы болеем каждый год много раз. Дело в том, что привитые люди не умирают – вот что очень важно. По крайней мере, в десятки раз меньше.

Да, и вакцинированный может умереть. Поскольку по классике иммунологии, 5% людей невосприимчивы к вакцинам, то есть у них не вырабатываются антитела. Они могут страдать и тяжело болеть. Но 95% защищены.

Изменилось течение Дельта-инфекции. Если раньше мы ждали осложнений на 7-10-й день, то сейчас ухудшения могут быть уже на 3-4-й день.

Заболевание может начинаться как легкая простуда. Первые симптомы, которые должны вызвать беспокойство – одышка, стеснение в груди, непонятные головокружения, провалы в сознании.

Если такие симптомы появились, необходимо действовать быстро, обращаться к семейному врачу. Если симптомы сильно выражены, необходимо вызывать скорую, потому что у семейных врачей сейчас просто завал.

Но температура может быть не очень высокой. В этой волне она не показатель. Понятно, что, если она за 40, то это показатель тяжести, но если она не очень высокая, то это еще не значит, что все легко.

Дело в том, что радикального лечение от коронавирусной инфекции на сегодняшний день до сих пор не существует. Надежных методов противовирусного лечения в мире еще не разработано. Поэтому о каком самолечении вообще может идти речь?

Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция. Они действуют только на бактерии. Это, во-первых, видимость лечения. Во-вторых, это может привести и к осложнениям, потому что каждый антибиотик имеет какие-то побочные эффекты. Поэтому, бесконтрольно принимая эти препараты, можно ухудшить состояние.

Чтобы сбить температуру, вполне приемлемо применение ибупрофена, парацетамола. Это безрецептурные препараты. Если относится к своему состоянию внимательно, о чем я говорил выше, на первых порах можно обойтись и такими методами. При этом очень важно обильное питье.

В 90% у молодежи заболевание протекает относительно легко. Поэтому если только высокая температура и больше никаких симптомов, то можно обойтись и этими методами. И все-таки обязательно надо быть на связи с семейным врачом. Сейчас они очень загружены, тем не менее, надо стараться.