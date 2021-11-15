Крамарев: с "Дельтой" можно попасть в больницу уже на третий день, но вакцинированные не умрут

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Covid
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Эпидемия коронавирус в Украине может пойти на спад через 2 недели, прогнозирует Крамарев

Эпидемия коронавируса в Украине вышла на плато и может пойти на спад уже через 2-3 недели, в том числе благодаря большому количеству людей, которые сделали прививку от COVID-19 в последнее время. Тем не менее, кампания по вакцинации в стране организована с ошибками.

Дельта-штамм опасен стремительным развитием – тяжелая фаза может наступить уже на 3-й день заболевания. Чтобы не попасть в реанимацию, следует отслеживать опасные симптомы.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.

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Через 2-3 недели коронавирус в Украине может пойти на спад

С моей точки зрения, мы уже на пике. Сейчас это плато на уровне 20-25 тысяч новых случаев заболевания в сутки будет сохраняться 2-3 недели. А потом, по идее, должно пойти на спад.

Я так думаю. Во-первых, сработает та вакцинация, которая сейчас проводится массово. Ведь вакцинация не работает моментально – она работает только на будущее. То есть к тому времени как раз подойдут эти провакцинированные люди, плюс часть переболеет. И заболеваемость пойдет на спад.

Почему не надо вакцинировать на вокзале и собирать очереди на прививку

С организацией вакцинации я бы поступал немного не так. Массовое скопление людей в супермаркетах в очереди на прививку или где-то еще – это еще хуже, потому что там люди заражают друг друга. Посмотрите, половина людей без масок.

Надо открывать больше пунктов вакцинации, создавать мобильные пункты, делать прививочные автобусы или что-то подобное, чтобы рассредотачивать эти толпы.

На вокзале я бы вообще не вакцинировал. Лучше бы там поставить пункт экспресс-тестирования. Потому что там опять толпа, опять перезаражение. Лучше сделать тест. Если он положительный, не пускать человека в поезд, а если отрицательный – пусть едет и дома прививается.

Вакцина может не защитить от заражения, но защитит от смерти.
Пора изобретать новые вакцины?

Пока эти вакцины работают. Да, в плане защиты от заражения их эффективность уже ниже. Но считается, что, если она выше 50%, вакцина уже эффективна.

Если будут новые мутации коронавируса, может быть, и придется делать новые вакцины, как при гриппе – каждый год делают новую вакцину. Но на сегодняшний день, наверное, нет острой необходимости в создании новой вакцины. Ну, упала эффективность того же Pfizer с 90% до 70%. Но и 70% – это немало.

Однако самое главное – не защита от заражения. Заражение – это пустяки. Насморком мы болеем каждый год много раз. Дело в том, что привитые люди не умирают – вот что очень важно. По крайней мере, в десятки раз меньше.

Да, и вакцинированный может умереть. Поскольку по классике иммунологии, 5% людей невосприимчивы к вакцинам, то есть у них не вырабатываются антитела. Они могут страдать и тяжело болеть. Но 95% защищены.

При каких симптомах необходимо срочно обращаться за помощью

Изменилось течение Дельта-инфекции. Если раньше мы ждали осложнений на 7-10-й день, то сейчас ухудшения могут быть уже на 3-4-й день.

Заболевание может начинаться как легкая простуда. Первые симптомы, которые должны вызвать беспокойство – одышка, стеснение в груди, непонятные головокружения, провалы в сознании.

Если такие симптомы появились, необходимо действовать быстро, обращаться к семейному врачу. Если симптомы сильно выражены, необходимо вызывать скорую, потому что у семейных врачей сейчас просто завал.

Но температура может быть не очень высокой. В этой волне она не показатель. Понятно, что, если она за 40, то это показатель тяжести, но если она не очень высокая, то это еще не значит, что все легко.

Врач назвал опасные симптомы коронавируса, которые грозят реанимацией.
Никакого самолечения, антибиотики не помогут

Дело в том, что радикального лечение от коронавирусной инфекции на сегодняшний день до сих пор не существует. Надежных методов противовирусного лечения в мире еще не разработано. Поэтому о каком самолечении вообще может идти речь?

Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция. Они действуют только на бактерии. Это, во-первых, видимость лечения. Во-вторых, это может привести и к осложнениям, потому что каждый антибиотик имеет какие-то побочные эффекты. Поэтому, бесконтрольно принимая эти препараты, можно ухудшить состояние.

Чтобы сбить температуру, вполне приемлемо применение ибупрофена, парацетамола. Это безрецептурные препараты. Если относится к своему состоянию внимательно, о чем я говорил выше, на первых порах можно обойтись и такими методами. При этом очень важно обильное питье.

В 90% у молодежи заболевание протекает относительно легко. Поэтому если только высокая температура и больше никаких симптомов, то можно обойтись и этими методами. И все-таки обязательно надо быть на связи с семейным врачом. Сейчас они очень загружены, тем не менее, надо стараться.

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