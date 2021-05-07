COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 611 новых больных

В Киеве в течение прошлых суток, 6 мая, зарегистрировали 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 6026 прививок.

В Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Прививку против коронавируса за сутки получили 37 967 украинцев.

В стране за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 8404 граждан, среди новых больных – 353 ребенка и 185 медиков. Были госпитализированы 3080 человек, летальных случаев – 379. На утро 7 мая общее количество заражений достигло 2 105 428 человек, выздоровели – 1 731 162.

Напомним, по состоянию на пятницу, 7 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 156,6 млн человек. За минувший день выявили 844 947 новых инфицированных, умерли еще 13 756. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 134,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 414 тыс., Бразилии – 72 тыс. и США – 47 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 мая зарегистрировали 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.