COVID-19 уже вспыхнул в Украине, имеем то же, что в ЕС, – эпидемиолог

Вспышка коронавируса в Украине уже началась. Если бы в нашей стране практиковалось "активное выявление" COVID-19, она бы уже сейчас вошла в десятку стран с высокими темпами прироста новых случаев.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград. "У нас просто нет массового обследования населения", – отметила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По оценкам медика, уровень распространения штамма Омикрон в Украине подобен уровню других стран. "У нас то же самое. Из непосредственного опыта медиков, которые с этим сталкиваются, могу сказать, что однозначно у нас есть подобная тенденция", – подчеркнула она.

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"Сейчас у нас увеличение за счет миграции, внутренней и внешней, и несоблюдения противоэпидемических мер. Вы видели, что делалось у елок? Вы видели, как люди друг к другу с радостью шли? Все проблемы, которые у нас есть, это уже сегодня, а не будут в феврале", – заявила Виноград.

Она объяснила, что улучшить эпидемиологическую ситуацию можно было бы сочетанием активной кампании по вакцинации с противоэпидемическими мерами, но государство сделало акцент только на первом.

"Мне кажется, что это была одна из кардинальных ошибок – когда мы сделали ставку только на вакцинацию. Если бы вирус не менялся – да, подобным путем мы бы уже добились очень больших успехов. Может, пандемии уже не было бы. Но нам надо вернуться к нормальным противоэпидемическим мерам", – заметила она.

Виноград добавила, что возобновление очного обучения в школах является лишь "одним из компонентов" новой волны заболеваемости в Украине.

"Очное обучение школьников – это один из компонентов, но уже волна пошла. И это мало что добавит. Дети же не сидели дома, они и так общались. Как и семьи, которые на эти праздники друг к другу ходили", – констатировала профессор.

Как писал OBOZREVATEL, по данным МОЗ, ситуация с коронавирусом в Украине начала ухудшаться. В "оранжевую" зону перешли три области – Сумская, Херсонская и Ивано-Франковская.