COVID-19 "скрывался" под симптомами простуды: в Днепре врачи спасли тяжело больного пациента

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Главврач больницы в Днепре Сергей Рыженко

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре врачи спасли тяжело больного пациента. У 68-летнего Владимира из Кривого Рога COVID-19 "скрывался" под симптомами простуды.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач Сергей Рыженко. По его словам, мужчина заболел остро и стремительно, был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

"Его ковид скрывался под простудой. Из боли в горле вырос в пневмонию. Доставлен в Меничкова скорой. На мониторах тревожными всплесками пульсирует его жизнь. При поступлении в Мечникова – очень низкая сатурация, давление падало до минимальных цифр. Ритм сердца разрушен", – написал он.

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Рыженко отметил, что на третьи сутки Владимира удалось стабилизировать доктору Владимиру Дубине. Врач предпринял все новейшие подходы в лечении коронавирусных осложнений. Отрывая от лица маску, мужчина сказал доктору, что мечтает дождаться внука.

Врач спас тяжелого пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одно из наиболее масштабных исследований ученых из Франции с участием 22 миллионов человек показало, что вакцинация на 90% снижает риск тяжелой формы COVID-19, в частности смерти и госпитализации. Прививка также эффективна при штамме коронавируса Дельта.

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