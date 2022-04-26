COVID-19 никуда не пропал: в Минздраве напомнили о необходимости вакцинироваться
Министерство здравоохранения напомнило украинцам, что риск заболеть COVID-19 до сих пор остается высоким. Поэтому следует повторно вакцинироваться, если с последней прививки прошло от 6 до 9 месяцев.
Информация об этом появилась на официальной Facebook-странице Минздрава. Отмечается, что бустерная доза может продлить защиту от опасной болезни.
"Не медлите, ведь COVID-19 никуда не исчез", – говорится в сообщении. В настоящее время Украина полностью снабжена необходимыми вакцинами, а прививки делают в большинстве поликлиниках. Для получения более подробной информации можно обратиться к семейному врачу или в регистратуру учреждения здравоохранения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 5 областях Украины возобновили работу мобильные бригады по вакцинации от COVID-19.
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