COVID-19 может поражать позвоночник человека: названо опасное последствие

"Мозговой туман", который может появится у переболевших коронавирусом, связан, вероятно, с влиянием COVID-19 на позвоночник человека, в частности на спинномозговую жидкость. Его симптомами считаются слабость, снижение концентрации и памяти, а также сонливость.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), с данной проблемой может столкнуться каждый третий переболевший. При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в спинномозговой жидкости, что указывает на то, что воспаление возникло в результате иммунного ответа на вирус.

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"Возможно, что иммунная система, стимулируемая инфекцией, может функционировать непреднамеренно патологическим образом", – предположила доктор Джоанна Хельмут, старший автор исследования и сотрудница Центра памяти и старения Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Свои выводы ученые сделали, основываясь на наблюдении за более чем 30 пациентами, перенесшими коронавирус. Ни у одного из участников не было достаточно серьезного случая заражения вирусом, чтобы потребовалась госпитализация.

22 пациента сообщили о когнитивных проблемах после заражения инфекцией.

Люмбальная пункция (введение иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на поясничном уровне), при которой игла вводится в позвоночник человека для сбора жидкости, проводилась у 17 участников, у 13 из которых наблюдались когнитивные симптомы.

У десяти из 13 пациентов в группе "мозгового тумана" были обнаружены аномалии в их спинномозговой жидкости, включая повышенный уровень белка и преобладание нетипичных антител.

Ни у одного из четырех пациентов, у которых была проанализирована жидкость и у которых не было когнитивных симптомов, не обнаружили антител или повышенного уровня белка.

Исследовательская группа надеется, что их результаты помогут врачам и ученым лучше понять, почему именно люди испытывают "мозговой туман" в результате заражения коронавирусом.

"Проблемы проявляют себя при запоминании недавних событий, вспоминании имен или слов, концентрации внимания, при обработке информации", – сказала Хельмут о людях, борющихся с "мозговым туманом".

Она же отметила, что данные проблемы могут постигнуть человека любого возраста.

"Большая часть людей, у которых развился длительный COVID, имели относительно легкое течение инфекции, а в некоторых случаях они перенесли болезнь бессимптомно", – добавили исследователи.

Отметим, "мозговой туман" является одним из типичных признаков длительного коронавируса. Кроме него, к признакам посткоронавирусного синдрома причислили постоянную усталость, проблемы со сном, одышку и кашель, проблемы с сердцем, неврологические симптомы и психические заболевания, потерю обоняния, кишечные симптомы, кожную сыпь, выпадение волос, стеснение в груди, боли в мышцах и суставах, сахарный диабет и болезнь почек.

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