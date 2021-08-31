COVID-19 может мутировать раз в неделю: ученые объяснили, что это значит
Мутации вируса, который вызывает заболевание COVID-19, происходят значительно чаще, чем ранее предполагали медики и ученые. Как оказалось, по крайней мере раз в неделю, из-за чего специалисты не успевают их секвенировать.
К такому заключению в ходе исследования пришли сотрудники британского эволюции Милнера при Университете Бата и Отдела генетики человека в Эдинбургском университете (Британия). Об этом говорится в научной статье Genome Biology and Evolution.
По словам ученых, мутации в вирусах происходят регулярно. Например, когда при копировании геномов во время репликации возбудителя инфекции накапливаются ошибки. Одни мутации способствуют выживаемости вируса, а другие вредны для него.
Отмечается, что именно поэтому штаммы, которые приобретают такие неудачные мутации, поспешно "выходят из игры". И тогда ученые не успевают их секвенировать, то есть составить детальную характеристику генома вируса и получить полноценную эпигеномную информацию о нем.
"Наши результаты означают, что если пациент болеет коронавирусом больше нескольких недель, то вирус успеет эволюционировать, что потенциально приведет к появлению его новых вариантов", – пояснил профессор Лоуренс Херст из Центра эволюции Милнера.
Он подчеркнул, что чаще большинство людей передает вирус до того, как он успевает мутировать. Поэтому вероятность эволюции COVID-19 у одного пациента не настолько высока.
Ранее ученые предполагали, что вирус SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в две недели. Их оценки не учитывали многие мутации, которые реально происходили, но так и не были обнаружены при секвенировании.
Принимая это во внимание, специалисты из Британии смогли оценить настоящую частоту мутаций вируса. Так оказалось, что она минимум на 50% выше, чем считали ранее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
британские ученые заявили о вероятности появления мутации коронавируса, которая будет устойчивой к вакцинам. В частности тем, которые существуют в настоящее время и которыми продолжают делать прививки людям.
Со своей стороны швейцарский иммунолог Сай Редди предупредил, якобы в 2022 году в мире появится более опасный вариант COVID-19. По его словам, это будет сочетание нынешних штаммов коронавируса, и может стать началом более смертоносной фазы пандемии.
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