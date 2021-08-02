COVID-19 может активировать другие болезни и вирусы: врач рассказала об опасности

У человека, который перенес коронавирусную инфекцию, быстро прогрессируют другие, до сир пор скрытые заболевания, например, онкология. Скорость проявления недугов зависит от тяжести перенесенной болезни.

Как написал УНН со ссылкой на Елену Панасюк, руководителя Центра инфекционных поражений нервной системы Украины, многие пациенты, которые переболели коронавирусом, жалуются на плохое самочувствие, что списывается на постковидное состояние. В то же время, в организме человека начинают развиваться воспалительные процессы в отдельных органах, возникают и быстро растут злокачественные опухоли.

Врач отметила, что у 10-15% пациентов, которые обращаются в Центр и которые перенесли ковид, обнаруживают онкологию. Медик считает, что у этих людей злокачественные образования формировались до заболевания, однако коронавирус спровоцировал их быстрый рост.

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"К сожалению, многие пациенты думают, что им плохо, потому что они перенесли коронавирус, однако при проверке мы обнаруживаем огромные опухоли. Для кого-то это потерянное время", – сказала врач.

У данного явления, как заявила Панасюк, есть объяснение – больницы во время большой коронавирусной нагрузки были переполнены и врачи определяли для себя иные акценты, кроме того они не могли спрогнозировать, как повлияет коронавирус на организм в последствии.

Медик считает, что изучение любого вируса, особенно коронавирусной инфекции и ее влияния на организм в целом займет еще долгие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России у онкобольной, которая перенесла коронавирусную инфекцию, медики обнаружили 40 ковид-мутаций.