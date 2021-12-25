Что такое супериммунитет к COVID-19 и кто лучше защищен от болезни: результаты исследования
Вакцинированные люди, переболевшие коронавирусом после прививки, могут иметь своего рода "супериммуннитет" против разных штаммов COVID-19. У них фиксировали очень высокий уровень антител.
Как сообщил портал Medical Xpress, ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU, США) оценили иммунитет заболевших COVID-19 после вакцинации. Исследование показало, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, стали обладателями супериммунитета.
В частности, соавтор исследования, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы OHSU Фикаду Тафессе заявил, что антитела в таких случаях были гораздо более эффективными.
"Антитела у этих людей были на 1000% эффективнее, чем антитела, полученные через две недели после второй дозы вакцины Pfizer", – отметил эксперт.
Он же уточнил, что исследование проводились на Дельта-варианте коронавируса SARS-CoV-2.
Исследователи предположили, что каждое новое воздействие инфекции после вакцинации фактически служит усилению иммунного ответа организма на последующее воздействие даже новых штаммов патогена.
"Как только вы будете вакцинированы, а затем подвергнетесь заражению вирусом, вы, вероятно, будете защищены от возможных будущих вариантов патогена", – заявил соавтор исследования, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицины (инфекционных заболеваний) Медицинской школы OHSU Марсель Керлин.
Керлин отметил, что в долгосрочной перспективе это означает, что пандемия будет ослабевать.
"Главное – сделать прививку", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты рассказали, как помочь своему иммунитету лучше работать.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.