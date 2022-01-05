Что такое флурон и почему люди начали болеть гриппом и COVID-19 одновременно: объяснение эксперта
"Флурон" – это двойное заражение COVID-19 и гриппом. Люди начали болеть одновременно двумя инфекциями, так как стал циркулировать сезонный грипп.
Как рассказала Тhen 24 директор Каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель, в Испании начали фиксировать флурон. Это случилось практически сразу, после того, как о подобном случае заражения заявили в Израиле.
Джемма Крейвинкель объяснила, что эти два заболевания поражают верхние дыхательные пути, подвергая риску население с ослабленной иммунной системой. Это вызывает беспокойство у медиков, так как пока небольшое число подобных заражений не дает представления о том, как будет вести себя эта комбинация инфекций.
В то же время, медик отметила, что случаи флурона, которые зафиксированы в Испании, носят легкий характер заболевания.
Со своей стороны Рафаэль Кантон, руководитель службы микробиологии университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде, рассказал, что коинфекция возникает, когда человек, который уже был инфицирован одним микроорганизмом, встречается с другим.
Со своей стороны в Израиле составили список симптомов, которые возникают при одновременном заражении двумя инфекциями. Так, согласно наблюдениям израильских медиков, у большинства пациентов с положительным результатом теста на грипп и коронавирус наблюдались:
высокая температура;
ломота в теле;
кашель;
чихание;
боль в горле;
одышка;
усталость;
головная боль;
тошнота;
рвота;
понос;
сыпь (наблюдается в основном у детей).
Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции обнаружили новый вид коронавируса. В этом штамме более 40 мутаций и его привезли из Африки.
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