Что такое флурон и почему люди начали болеть гриппом и COVID-19 одновременно: объяснение эксперта

"Флурон" – это двойное заражение COVID-19 и гриппом. Люди начали болеть одновременно двумя инфекциями, так как стал циркулировать сезонный грипп.

Как рассказала Тhen 24 директор Каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель, в Испании начали фиксировать флурон. Это случилось практически сразу, после того, как о подобном случае заражения заявили в Израиле.

Джемма Крейвинкель объяснила, что эти два заболевания поражают верхние дыхательные пути, подвергая риску население с ослабленной иммунной системой. Это вызывает беспокойство у медиков, так как пока небольшое число подобных заражений не дает представления о том, как будет вести себя эта комбинация инфекций.

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В то же время, медик отметила, что случаи флурона, которые зафиксированы в Испании, носят легкий характер заболевания.

Со своей стороны Рафаэль Кантон, руководитель службы микробиологии университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде, рассказал, что коинфекция возникает, когда человек, который уже был инфицирован одним микроорганизмом, встречается с другим.

Со своей стороны в Израиле составили список симптомов, которые возникают при одновременном заражении двумя инфекциями. Так, согласно наблюдениям израильских медиков, у большинства пациентов с положительным результатом теста на грипп и коронавирус наблюдались:

высокая температура;

ломота в теле;

кашель;

чихание;

боль в горле;

одышка;

усталость;

головная боль;

тошнота;

рвота;

понос;

сыпь (наблюдается в основном у детей).

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции обнаружили новый вид коронавируса. В этом штамме более 40 мутаций и его привезли из Африки.