Что нужно знать о вакцинации детей от COVID-19 в Украине: детальное разъяснение

В Украине сделать прививку от коронавирусной инфекции могут подростки начиная с 12 лет. Однако для того, чтобы вакцинироваться, ребенку необходимо иметь один дополнительный документ.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, вакцинация школьников в Украине разрешена препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. А подростки с 14 лет могут уже самостоятельно принимать решение о необходимости вакцинации и без сопровождения родителей обратиться в прививочный кабинет.

Однако в ведомстве отметили, что "детская" вакцинация сопровождается рядом условий, выполнение которых является обязательным.

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Для того чтобы сделать прививку от коронавирусной болезни ребенку в возрасте от 12 лет, необходимо предоставить справку формы 063/о (карта профилактических прививок). В нее должны быть занесены все данные об обязательных прививках согласно Национальному календарю прививок.

Если же какой-либо из них не хватает, следует сначала пройти обязательную вакцинацию, а лишь затем иммунизироваться против COVID-19.

Если это ребенок в возрасте от 12, разрешение на прививку дают родители или опекуны. Дети после 14 лет не обязаны спрашивать у взрослых о том, стоит ли им вакцинироваться и могут принимать решение самостоятельно. Им также не обязательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом. При этом они должны иметь на руках справку формы 063/о (карта профилактических прививок).

Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших коронавирусом, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенного COVID-19. При наличии живой очереди в пункте или центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.

Прививку несовершеннолетних от COVID-19 можно проводить вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. По словам медиков, она прошла все необходимые испытания, которые доказали ее безопасность и эффективность для детей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Убедиться в том, что данные о пациенте внесены в систему правильно и не допущено ошибок в имени, возрасте пациента, его других данных. При этом в медицинской карточке пациента должен быть указан РНОКПП (идентификационный код) именно ребенка.

Сформировать сертификат в электронной системе может один из родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, когда можно будет получить бустерную прививку.