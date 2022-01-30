Омикрон накрыл Украину. Что нужно знать о новом штамме коронавируса: симптомы и особенности

Ежедневно во всем мире обновляются рекорды заражения COVID-19. Причиной такой статистики стала очередная мутация коронавируса – Омикрон. По данным украинского Минздрава, новый штамм уже зафиксирован в 17 областях страны.

OBOZREVATEL рассказывает о его симптомах, отличиях от других вариантов болезни и особенностях лечения.

Симптомы новой COVID-мутации в целом похожи на те, что наблюдаются у сезонных ОРВИ. При этом классический признак коронавируса, вроде потери вкуса, фиксируется все реже. По данным Министерства здравоохранения, Омикрон чаще всего вызывает:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5%);

чихание;

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боль в горле (59,6%);

хрипота в горле (35,7%);

потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Исследования также показывают, что новым штаммом больше болеют молодые люди. Если пациенту с Дельтой в среднем было 38 лет, то пациенту с Омикроном – уже 30 лет.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Сачин Награни поделился с газетой The Sun собственным наблюдение: ранним свидетельством заражения Омикроном может быть ощущение сильного переутомления и боль в мышцах. Также у некоторых пациентов болезнь проявляется в виде потери аппетита, тошноты и диареи.

А американские ученые совсем недавно выяснили, что Омикрон может вызывать у человека боли в ушах. И часто это может быть единственным признаком заболевания. Такой симптом эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Питер Чин-Хонг объясняет тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места.

Отоларинголог из Стэнфордского госпиталя Константина Станкович рекомендует тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.

"У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID-19", — отметила она.

У нового штамма коронавируса есть несколько отличий:

Повышенная заразность

Главная особенность новой мутации коронавируса – высокая заразность. По данным ученых, штамм передается в 4,2 раза быстрее своего предшественника – Дельты. Мутацию в контексте контагиозности даже можно сравнить с корью.

"Это (корь. – Ред.) одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. Омикрон практически такой же", – отметил украинский врач Евгений Комаровский.

Он также подчеркнул, что обычный грипп чаще вызывает осложнения, чем штамм Омикрон, но он более заразен. Если гриппом заболеет 100 человек, то тяжелое течение болезни будет у одного, а у Омикрона этот показатель составляет одного человека на 1000.

С таким мнением согласен и врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. По его словам, Омикрон отличается крайне высокой степенью заразности. Так, если раньше больной мог заразить 2-3 человека, то сегодня это 15 человек. По этому показателю Омикрон становится подобным вирусу кори, когда больной может заразить 95% невакцинированных людей.

Инкубационный период

Предварительные расчеты говорят о том, что инкубационный период вируса сократился. Чаще всего он составляет около трех дней, но появление симптомов может быть уже на следующий или через день после контакта. В случае с Дельтой первые симптомы пациенты испытывали через 5-8 дней после заражения. Также у Омикрона более чем в пять раз больше, чем у Дельты, риск повторного инфицирования: 13% по сравнению с 2,5%.

Течение болезни

Наблюдения специалистов по всему миру показывают, что Омикрон, в отличие от Дельты, вызывает менее тяжелое течение заболевания. Однако важно подчеркнуть – это не окончательные данные, для точных выводов необходимо больше иссследований и времени.

"Несмотря на то, что симптомы кажутся похожими на простуду, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", – напоминают в Минздраве.

Раньше главным симптомом коронавируса считалась потеря обоняния, однако для Омикрона она не характерна. Чтобы отличить новый штамм коронавируса от гриппа, необходимо сдать ПЦР-тест. Это единственный достоверный метод, позволяющий различить эти респираторные заболевания.

Глава исследовательской программы ZOE Covid Тим Спектор отмечает, что оригинальная версия коронавируса имела три очень распространенных симптома: кашель, лихорадку и потерю обоняния. С приходом Омикрона клиническая картина существенно изменилась, в том числе и у привитых. Среди основных проявлений – головная боль, постоянное чихание, насморк, боль в горле, усталость и кашель.

"Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, боли в мышцах, диарея и сыпь на коже", – объяснил Спектор.

Ранее считалось, что коронавирусом болеют только взрослые, а для детей вирус не опасен. Сейчас наблюдается другая тенденция: во многих странах мира фиксируется стремительный всплеск новых случаев COVID-19 среди детей. По данным Минздрава, среди ​​32 393 заражений COVID-19, зафиксированных в стране за сутки 26 января, 4 847 было обнаружено у детей.

В США, где Омикрон считается доминантным штаммом, только за неделю с 13 по 20 января-2022 было выявлено около 1 млн новых случаев COVID-19 среди детей. Это составляет почти 10% от всего количества (9.5 млн) случаев среди детей за все время пандемии в США.

Такое большое количество заболеваний на Омикрон эксперты объясняют тем, что, как правило, они не вакцинированы против COVID-19, особенно дети до 5 лет. По этой причине украинские специалисты рекомендуют сделать прививку 14–18-летних подростков.

"Дети тоже болеют, болеют легко, но лонг-ковид у них возникает, как и у взрослых. И потом эти переболевшие дети не могут учиться нормально, не могут запомнить простое стихотворение, и у них возникают риски развития других заболеваний, того же сахарного диабета", – говорит доктор Комаровский.

Методы терапии нового штамма коронавирусной инфекции не отличаются от лечения других мутаций. Однако если вы заметили первые проявления болезни, незамедлительно обратитесь к своему лечащему врачу.

Тут действуют стандартные правила – соблюдение дистанции, использование масок, дезинфекция рук, а также частое проветривание помещений. Кроме того, важно избегать путешествий и массовых скоплений. Ну и главное – надежную защиту от коронавируса дает только прививка.

Важно помнить, что все варианты COVID-19 могут вызвать серьезное заболевание или даже смерть, особенно это касается представителей групп риска. Вот почему предотвращение распространения вируса с помощью вакцинации так важно.