Что делать украинцам, чьи данные о прививках от COVID-19 не внесли в базу. Разъяснение Минздрава

Украинцы столкнулись с проблемой, когда получили две прививки, но информации об этом нет в приложении Helsi. Из-за этого невозможно получить международное свидетельство о вакцинации, необходимое для выезда за границу.

В Министерстве здравоохранения эксклюзивно рассказали OBOZREVATEL, что делать в такой ситуации. Оказалось, что восстанавливать доказательства украинцы должны сами.

Международное свидетельство о вакцинации выдается в том случае, если человеку вкололи две дозы препарата. Получить его можно в бумажном варианте у семейного врача в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения. Однако люди столкнулись с проблемой, когда информации об их вакцинации в базе нет.

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"Я получил две дозы вакцины CoronaVac от Sinovac. Первую в пункте прививок в МВЦ, а другую в больнице Днепровского района Киева. Через пару недель пришел к врачу по свидетельство, а оказывается, что данных об обеих моих прививках в базе нет", – рассказал киевлянин Василий Михальчук.

Парню посоветовали обращаться по месту проведения прививок и восстанавливать информацию. В частности, сделать это можно при наличии анкеты, которую пациент заполнял перед получением каждой дозы.

В Минздраве сообщили, что именно так и происходит процедура обновления информации. Также за помощью можно обращаться в контакт-центр министерства.

"Сбои происходят чаще всего из-за некорректно внесенных данных – ошибки в фамилии, в идентификационном коде. Также информация может не синхронизироваться со всеми медицинскими системами, в которых работают врачи, могут быть технические проблемы. Но волноваться не нужно, при наличии анкеты все можно восстановить", – сообщили в Минздраве.

Получается, что повторно делать прививки ради свидетельства не придется, но обновление данных может занять время. Никто не дает гарантию, что ваш врач или ответственное лицо будет на месте, не отправился в отпуск и тому подобное. Никто другой, кроме тех, кто имел первоочередное право внести информацию, не сможет помочь с решением вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинированным гражданам в Украине выдают не один документ о подтверждении вакцинации. Кроме международных свидетельств могут быть и COVID-сертификаты.