Что будет с работой супермаркетов в 'красной' зоне и будут ли требовать COVID-сертификат: ответ Минздрава

В регионах "красной" зоны карантина в Украине не собираются вводить запрет на работу продуктовых магазинов и супермаркетов. Хотя посетителей будут пускать с некоторыми ограничениями, а у работников могут требовать наличия вакцинации.

О том, какой будет деятельность таких заведений в случае перехода области в худшую зону эпидопасности, объяснил замглавы Минздрава Игорь Кузин. Об этом он рассказал в интервью "РБК Украина".

"Магазины, которые работают с продуктами, смогут продолжать работу и при "красном" уровне. К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование по вакцинации пока не будет распространяться", – заверил главный санврач страны.

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Он отметил: в Министерстве здравоохранения и правительстве понимают, что ограничение количества продуктовых магазинов может существенно повлиять на жизнеобеспечение населенного пункта. По словам Кузина, вероятнее всего, будет инициирована норма о наличии прививок определенного процента сотрудников в сфере обслуживания.

Согласно новым правилам карантина, в "красной" зоне запрещается работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков, учреждений культуры. Однако в случае, если 100% персонала и 100% посетителей имеют внутренний "зеленый" сертификат о вакцинации, такие заведения могут продолжить работу.

Также для учреждений образования (кроме детсадов и начальной школы) в "красной" зоне действует норма об иммунизации не 80%, а уже 100% работников. Причем не одной, а двумя дозами вакцины. Тогда учебные заведения смогут функционировать даже при локдауне в стране.

Напомним: украинцы могут сгенерировать внутренний сертификат о вакцинации против COVID-19 только одной дозой в мобильном приложении Дія. "Желтый" электронный документ будет действовать в течение 120 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Игоря Кузина, Черновицкая область Украины находится на грани попадания в "красную" карантинную зону. В то же время сейчас уже пять регионов перешли в "оранжевую".