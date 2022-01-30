Иммунолог сказал, что ждет Украину в случае отмены карантина

Отмена карантинных ограничений в Украине по примеру Великобритании была бы большой ошибкой. Это могло бы вызвать колоссальный рост смертности.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-иммунолог Борис Донской. "Мы должны вырабатывать коллективный иммунитет, однако мы должны учитывать, какой ценой мы его вырабатываем", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, медик напомнил, что в Украине большое количество людей из групп риска не вакцинировались от COVID-19. "В Украине половина пенсионеров не привита ни первой, ни второй дозой, я уже не говорю о третьей. Поэтому страна заплатит за такое открытие и за отсутствие карантинных мер очень дорогую цену", – подчеркнул Донской.

В этом контексте он объяснил, что штамм Омикрон, который считается не столь опасным, как предыдущие штаммы, может приводить к тяжелым последствиям у тех, кто не привился.

"Даже Омикрон у непривитых людей с рисками тяжелого течения – у пожилых людей, у людей с сердечными заболеваниями – все равно дает тяжелое течение, все равно он даст нам высокую летальность. Это неприемлемо", – предупредил медик.

По его словам, отмену карантинных ограничений могут позволить себе страны, которые "уже все сделали" и которые "исчерпали ресурс" возможных мер в плане преодоления эпидемии, в частности, где большинство населения вакцинировано.

"Украина рискует получить волну Омикрона достаточно высокой ценой", – заметил Донской.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании были отменены жесткие карантинные ограничения. В частности, упразднены обязательные COVID-сертификаты.