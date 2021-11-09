Черкасская область переходит в 'красную' зону карантина: какие ограничения будут действовать

С пятницы, 12 ноября, Черкасская область войдет в "красную" зону адаптивного карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов. По его словам, максимальный уровень ограничений устанавливается с 00:00 12 ноября.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко заявил на брифинге, что в области планируется введение дополнительных ограничений по работе транспорта.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введены COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", – сказал он.

Видео дня

Глава области добавил, что решения по ограничениям на городском общественном транспорте пока нет.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", – отметил Скичко.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Также с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В то же время украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 ноября в Украине зафиксирована рекордная суточная смертность от последствий COVID-19 – умерло 833 человека.

Экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая выразила убеждение, что ограничения в Украине следует отменять после вакцинации 75% жителей. А при нынешних темпах иммунизации, карантин в стране из-за COVID-19 может занять 3-4 года.

Ранее врачи рассказали, что даже после полного курса вакцинации от COVID-19 есть вероятность заразиться коронавирусом. Но даже в таком случае у большинства людей не возникнет никаких симптомов, лишь некоторые вакцинированные перенесут болезнь как простуду или легкую форму гриппа.